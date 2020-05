5 tra hacker, hacktivist e smanettoni delle serie

Control Z, la nuova serie Netflix che debutta sulla piattaforma digitale il 22 maggio, ruota attorno a un hacker che raccoglie materiali compromettenti sui protagonisti e li mette online. Prima di Control Z, Gossip Girl aveva insegnato ai ricchi e viziati della New York bene quanto un segreto esposto potesse rovinare la reputazione anche dei più popolari.

Nel panorama seriale del nuovo Millennio gli show che hanno dato spazio a geni dell’informatica fittizi in grado di reperire qualsiasi informazione e forzare qualsiasi database sono parecchi: quelli che stimolano di più la nostra paranoia sono probabilmente Elliot e gli altri hacktivist di Mr. Robot in grado di raggiungere i dati sensibili delle multinazionali più protette, ma anche il Finch di Person of Interest capace di osservare i cittadini di tutta l’America tramite le telecamere di sorveglianza. Altri, come l’ex cyber criminale Bierkoff di Nikita o il timido e altruista Aram di Blacklist sono al servizio di organizzazioni più o meno legali, ma questo non rende la loro posizione più rassicurante. Ecco chi sono gli altri.

1. I Pistoleri solitari – X-Files



Byers, Frohike e Langly sono tre figure mitiche della serialità, nonché tra i primi hacker del piccolo schermo. Maniaci paranoici della cospirazione, sono degli svitati (ma spesso hanno ragione) che indagano sulle invasioni aliene e sugli insabbiamenti del governo e fanno ricerche per conto dell’agente speciale dell’Fbi Fox Mulder. Byers è all’apparenza il più sano di mente di tutti: ex impiegato del governo, veste sempre in giacca e cravatta e ha un atteggiamento composto. È un sapientone, edotto su numerosi campi della scienza.

Langly è un metallaro squinternato, nonché il prototipo del geek trentenne che non ha mai avuto una fidanzata, amante della fantascienza televisiva, videogamer e giocatore accanito di D&D. Frohike è il più anziano – e il più saggio e inquietante – dei tre: ex attivista radicale, condivide con Mulder la passione per il porno, si comporta vagamente da maniaco con le donne e vanta un passato da ballerino di tango.

2. Eyes Only – Dark Angel



La serie fantascientifica distopica prodotta vent’anni fa dal James Cameron di Terminator lanciò Jessica Alba, nei panni di un super soldato, e anche il Michael Weatherly di Ncis in quelli dell’hacktivist Logan Cale. Ribattezzatosi Eyes Only, è un idealista precursore del cyber giornalismo che ha devoluto la propria esistenza (e la consistente eredità di famiglia) a denunciare i misfatti della potente e perversa Manticore. Paraplegico a causa di un’aggressione, è la mente nell’accoppiata che forma con l’atletica e forzutissima Max, con cui è legato dall’attrazione. È un individuo dalla bellezza convenzionale, con capacità sociali nella media e psicologicamente stabile – in pratica, un uomo comune –: il che lo rende considerevolmente diverso dal modello dell’hacker televisivo.

3. Marshall Flinkman – Alias



Non solo Cameron, ma anche un altro dei più più potenti produttori hollywoodiani, J. J. Abrams, si dedicò in tempi non sospetti (era il 2001) a creare serie di spionaggio, cospirazioni e losche organizzazioni, nonché… personaggi di hacker infallibili. Marshall è un esperto informatico, hacker – appunto – e inventore che lavora per la Cia. Nerd per eccellenza, gentile, di buon cuore ed entusiasta, è costantemente a disagio in mezzo alla gente, è timido, un po’ imbranato, precisino e nervoso.

Ha una dettagliatissima memoria fotografica e un quoziente intellettivo impressionante. Relegarlo al ruolo di mero hacker è riduttivo: Marshall è un genio in ogni campo della tecnologia, non solo informatica, sa progettare e costruire tutto ciò che può servire a una spia come la protagonista Sydney.

4. Alec Hardison – Leverage



Trent’anni (circa), un atipico e prestante fisico da giocatore di baseball e un bizzarro senso dell’umorismo, Hardison è l’hacker di Leverage, una sorta di A-Team del XXI secolo. È, infatti, l’esperto cyber che collabora con Nathan Ford, ex impiegato delle assicurazioni che ha formato un team votato a prestare soccorso alle vittime indifese di frodi e affini. Hardison è un chiacchierone affabile e affettuoso; è un orfano e ha studiato informatica da autodidatta; è un super geek con la passione per i film, le serie tv di fantascienza, i trucchi prostestici cinematografici, le convention di fumetti e il cosplay. Oltre a essere bravo a violare i sistemi di sicurezza di svariate aziende e organizzazioni, sa anche costruire strumenti elettronici e si affeziona alle sue creazioni e ai suoi strumenti di lavoro (come il furgone Lucille).

5. Walter O’Brien – Scorpion



L’irlandese Walter O’Brien è un hacker che ha penetrato i sistemi informatici della Nasa a 13 anni. Ha un quoziente intellettivo di gran lunga più alto di quello di Einstein e – cosa più allarmante – esiste davvero e oggi è un dirigente d’azienda che si occupa di… sicurezza informatica. Una sua versione romanzata più attraente e introversa, interpretata dal Elyes Gabel di Game of Thrones, è il protagonista di Scorpion, procedurale incentrato su un team di esperti in varie discipline dal passato criminale assunti dal governo per sventare attentati informatici. Anche l’O’Brien nella finzione è un genio della matematica e del cyber hacking, ma sul piccolo schermo paga per i suoi misfatti ed è tormentato dai sensi di colpa per aver provocato un incidente mortale in Iraq con un software difettoso.

