La settima puntata di NEXT: con Davide Dattoli il mondo che verrà dopo il coronavirus

18 May 2020 – 21:46

Martedì 19 Maggio alle 18.30, in diretta Facebook sarà ospite il cofondatore e Ceo dei coworking Talent Garden. Per immaginare insieme come cambierà il mondo del lavoro, della tecnologia e delle startup

Fonte: La Stampa