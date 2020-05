Il trailer di Da 5 Bloods, il nuovo film di Spike Lee

18 Maggio 2020 – 18:04

“Essere di nuovo qui non è facile”: è quello che si dicono i protagonisti di Da 5 Bloods, il nuovo film di Spike Lee in arrivo prossimamente su Netflix, e di cui in queste ore è stato diffuso il trailer ufficiale. Dopo settimane di anticipazioni, e un precedente corto che il regista aveva dedicato alla città di New York mentre affronta l’emergenza del coronavirus, ecco le prime immagini del suo nuovo lavoro che segue le vicende di quattro veterani afroamericani dalla guerra del Vietnam: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.) tornano nei luoghi in cui avevano combattuto sulle tracce del loro caposquadra (Chadwick Boseman), e soprattutto del tesoro di lingotti d’oro che avevano seppellito.

I reduci sono accompagnati dal figlio di Paul (Jonathan Majors), che vede con i propri occhi l’effetto che il conflitto ha avuto su di loro. Da 5 Bloods rappresenta il punto di vista di Lee sul conflitto in Vietnam, ancora oggi una delle pagine controverse della storia degli Stati Uniti: in particolare, il regista di BlaKkKlansman mostra le conseguenze sulla società americana, e in particolare sulla popolazione afroamericana, che, una volta tornata in patria dopo essersi sacrificata per il bene di tutti, ha trovato ulteriore odio e prevaricazione. L’effetto psicologico struggente del film, almeno in questa anticipazione, è reso ancora più intenso dalla colonna sonora, il brano Time Has Come Today del gruppo psichedelico anni ’60 Chambers Brothers.

Da 5 Bloods, che vedrà anche la partecipazione speciale dell’attore francese Jean Reno, debutterà su Netflix il 12 giugno.

