Facebook ha comprato il più grande archivio di gif del web

18 Maggio 2020 – 18:03

Facebook acquisisce Giphy (immagine: Facebook)Facebook ha acquisito di Giphy, il sito web per la creazione e condivisione delle gif. La piattaforma è il più grande raccoglitore di gif presente sul web e, per questo motivo, è ampiamente utilizzato su social media e servizi di messaggistica come Twitter, Slack, iMessage.

Per portarselo a casa Facebook ha dovuto mettere mano al portafogli e pagare 400 milioni di dollari. L’operazione però ha fatto storcere il naso ad alcuni membri del Congresso statunitense, che immediatamente hanno riportato l’attenzione su quello che potrebbe essere considerato un comportamento anticoncorrenziale.

Stando alle dichiarazioni del senatore repubblicano Josh Hawley e della collega democratica Elizabeth Warren a The Verge, entrambi gli schieramenti si sono dichiarati scettici sull’accordo. “Facebook continua a cercare ancora più modi per acquisire i nostri dati”, ha dichiarato il senatore Hawley: “Facebook non dovrebbe acquisire alcuna società mentre è sotto inchiesta dell’Antitrust”. Per la Warren “l’acquisizione di Facebook è l’ennesimo esempio di un’azienda gigante che utilizza la pandemia per consolidare ulteriormente il suo potere”.

Con l’acquisizione di Giphy da parte di Facebook, occorrerà vedere come si comporteranno gli altri social network e le piattaforme che oggi integrano i servizi del sito e se sceglieranno di rinunciare alle gif. Vishal Shan, vicepresidente prodotto di Instagram, ha però rassicurato gli utenti con un post sul blog della società scrivendo che “le persone saranno ancora in grado di caricare gif; gli sviluppatori e i partner Api continueranno ad avere lo stesso accesso alle Api di Giphy; e la comunità creativa di Giphy sarà ancora in grado di creare grandi contenuti”.

