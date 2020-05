A che punto sono i diritti delle persone lgbt+ in Europa

18 Maggio 2020 – 9:03

E se la grande corsa fosse finita? Per oltre vent’anni le attiviste e gli attivisti per i diritti civili lgbt+ in Europa hanno vissuto nella certezza che, più o meno lentamente, tutti gli stati avrebbero comunque percorso la strada che porta alla piena uguaglianza nel campo del genere e dell’orientamento sessuale dei cittadini. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso (nel 1989 in Danimarca, i Pacs in Francia dieci anni dopo) e poi il matrimonio egualitario sono stati i grandi motori di un cambiamento che ha avuto però anche altri pilastri, come il riconoscimento delle identità transgender.

Ma è ancora così? A poche ore dalla Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia celebrata il 17 maggio, suona un campanello d’allarme. Secondo il rapporto Rainbow Europe di Ilga, il dossier che ogni anno l’associazione internazionale per i diritti Lgbt+ realizza su 49 paesi europei e dell’Asia centrale (dalla Russia al Portogallo, passando per la Turchia), la metà dei paesi non ha fatto alcun progresso nell’ultimo anno, mentre alcuni stati continuano a retrocedere, in primis l’Ungheria di Viktor Orban che ha sospeso il riconoscimento delle persone transgender e, tra le altre cose, non garantisce adeguata protezione per lo svolgimento dei Pride e delle manifestazioni di piazza in genere. Retrocede anche la Polonia dove si moltiplicano provincie e comuni che si dichiarano Lgbt free-zone e che, in una scala da 0 a 100, con un misero 16% si piazza fanalino di coda nell’Unione Europea. Ma anche la Francia è nel mirino degli attivisti per aver deciso, nel 2019, di non rinnovare il piano d’azione a sostegno dei diritti delle persone Lgbt+.

Per Evelyne Paradis, executive director di Ilga Europe, è in arrivo “una tempesta perfetta” in Europa: “Sono tempi critici per l’uguaglianza delle persone Lgbt+. Ogni anno che passa, sempre più paesi, inclusi campioni delle politiche inclusive, continuano a fallire nel loro impegno a favore dell’uguaglianza, mentre altri governi assumono decisioni e misure contro la comunità Lgbt+. La storia mostra che chi era vulnerabile prima di una crisi lo diventa ancora di più durante”.

Il tradizionale barometro europeo è soprattutto drammatico per l’Italia che è vero non retrocede nel 2019, ma rimanendo di fatto inchiodata al 23% (22% l’anno scorso) resta la macchia rossa dell’Europa occidentale, trentacinquesimo paese su 49. Pesa la totale mancanza di leggi contro i crimini d’odio, il parzialissimo riconoscimento delle famiglie con due papà o due madri, la mancanza di un piano nazionale contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro. A quattro anni dalla legge Cirinnà, l’Italia è ferma e in alcuni casi in ritirata, con provvedimenti anche vergognosi come quello dello scorso 22 ottobre, adottato dal governo attualmente in carica, che dichiara “paesi sicuri” 13 paesi tra cui Algeria, Ghana, Marocco, Senegal e Tunisia che criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso. Una misura che rende impossibile ai richiedenti asilo lgbt+ fare ricorso se la loro domanda viene rifiutata.

Chiusi nelle loro case, che per molte persone di orientamento o identità sessuale difforme non sono affatto sicure – come non lo sono per molte donne vittime di violenza – le persone lgbt+ europee si chiedono che società aspettarsi quando la crisi sanitaria sarà finita e non sono affatto ottimiste: sei persone omosessuali e transessuali su dieci nell’Unione Europea (più Regno Unito, Macedonia del Nord e Serbia) non si sentono sicure a camminare per strada mano nella mano con i loro partner, secondo un sondaggio dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione Europea pubblicato sempre oggi. Rispetto a sette anni fa, le persone che hanno fatto coming out sono passate dal 36% a oltre il 50%, ma allo stesso tempo, chi afferma di aver subito discriminazioni è il 43% contro il 37% del 2012.

Se pensate che siano dati negativi, beh, allora sappiate che quelli relativi alla sola Italia sono ancora peggiori, ha sottolineato lo studioso Massimo Prearo. Le persone che non si dichiarano mai o quasi mai sono il 62%, il 61% ritiene pericoloso tenersi per mano con il proprio partner. E, infine, “in Italia, il 92% delle persone Lgbti considera che il proprio paese non conduce per nulla o quasi per nulla ‘una lotta efficace ed effettiva contro l’intolleranza e il pregiudizio’. Questo significa che 9 persone lgbt su 10, in Italia, non si sentono protette dallo stato e dalle istituzioni, non si sentono considerate o addirittura si sentono escluse e dimenticate; che 9 persone lgbti su 10 in Italia non si sentono pienamente cittadine e cittadini. E questo per una democrazia è un problema, un grosso problema”.

