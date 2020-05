50 popstar che hanno fatto la storia della musica (e non solo)

I dizionari definiscono popstar “un artista di successo nel campo della musica leggera”, dove con musica leggera s’intende un genere che affonda le proprie radici nella metà del XX secolo con la nascita dell’industria musicale stessa, e raggruppa in sé tendenze eterogenee accumunate da una relativa semplicità di linguaggio.

Questa descrizione restituisce solo in parte la dimensione del fenomeno, dove è proprio la radice “pop” a fare la differenza: nasce come abbreviazione di popolare – qualcosa di destinato a un pubblico ampio tutt’altro che elitario –, ma il termine è finito per diventare esso stesso un marcatore di significato. È una parte della cultura degli ultimi 70 anni a essere diventata pop, grazie al cinema, alla televisione, all’arte (si pensi alla pop art) e alla musica, appunto. Pop significa oggi iconico, di tendenza, alla moda e legato alla cultura di massa.

È in questo contesto che si può capire meglio il peso delle popstar, non riducibili a semplici figure della musica popolare, ma portatrici di istanze che esulano dal mondo delle note, per invadere gli spazi del costume, della politica, della moda, dei mass media…

Essere una popstar ha sempre più coinciso, dagli anni ’60 in poi, con la trasversalità di campi nei quali gli artisti sono riusciti a imporre direttamente o indirettamente la propria influenza: con i testi, sì, ma soprattutto con le scelte di linguaggi, stile e argomenti, dai Beatles a Beyoncé.

Per celebrare queste figure, abbiamo provato a raccogliere nella gallery – senza alcuna volontà enciclopedica – 50 di loro che per ragioni diverse hanno segnato la storia, tralasciando però quei cantanti la cui dimensione artistica ci è parsa meglio definita dall’etichetta rock rispetto a pop: come ogni selezione, anche questa porta con sé dei limiti. Non ce ne vogliano i fan dei Maroon 5.

