5 novità manga da non perdere

16 Maggio 2020 – 9:03

Sono stati recentemente annunciati i vincitori del Kodansha Manga Awards, l’ambito riconoscimento che sancisce gli autori e i fumetti giapponesi più interessanti dell’anno.

Il premio per il miglior manga di interesse generale è andato a Blue Period di Tsubasa Yamaguchi, una storia di formazione nel mondo della pittura che aveva già conquistato i prestigiosi Taisho Awards 2020 e che arriverà presto in Italia per le edizioni J-Pop. Nelle altre categorie, la giuria ha premiato come miglior shonen (manga di azione e avventura tipicamente indirizzati a un pubblico maschile e giovanile) Tokyo Revengers di Ken Wakui, una storia di viaggi nel tempo e tentativi di cambiare un tragico destino. Infine, Our Precious Conversations di Robico, storia di amori, equivoci e incomprensioni ai tempi del liceo, è stato incoronato come miglior shojo (categoria di manga pubblicati in riviste pensate espressamente per un pubblico femminile).

Gli appassionati di fumetto giapponese, così, hanno tre valide indicazioni di manga da tenere d’occhio tra le uscite future in Italia. Per chi non volesse aspettare, però, ci sono diverse novità decisamente interessanti già disponibili oggi in italiano. A seguire e nella gallery in alto, 5 nuovi manga da non perdere in edicola, fumetteria e libreria.

1. Short stories, di Inio Asano

Una raccolta di brevi storie inedite dal maestro del realismo magico giapponese. Uno strisciante senso di sovrannaturale pervade la quotidianità del Giappone di Inio Asano. Una ragazza dalla testa mostruosa, un assembramento di pacifisti, un ladro di empatia, uno strano caso di inquinamento senile. I protagonisti degli undici racconti di questo volume sono soli, isolati, outsider. Spesso ritratti in situazioni di apparente banalità, con o senza elementi sovrannaturali. Con un tratto dettagliato, Asano riesce a ritrarre i gesti e gli atteggiamenti più sottili dei suoi protagonisti, ancorandoli a un Giappone moderno o rurale.

Un volume imperdibile per gli amanti dei racconti brevi e del manga d’autore (Panini Comics, 312 pp, 12,90 euro).

2. La regina d’Egitto, di Chie Inudoh

La regina Hatshepsut, vissuta nel sedicesimo secolo a.c., fu la seconda donna a regnare sull’antico Egitto come Faraone, in un’epoca in cui alle principesse si chiedeva di seguire l’etichetta e poco altro. Alla giovane principessa, unica figlia legittima del Faraone Thutmosis I e della Regina Ahmose, venne infatti imposto il matrimonio con il fratellastro Sethi, per sancire il diritto al trono di quest’ultimo come Faraone Thutmose II. Ma la caparbia e intelligente Hatshepsut non si rassegnò al fato che le sarebbe stato imposto dalla vita di corte, e decise di combattere contro i limiti e le convenzioni dell’epoca per riprendere in mano il suo destino e, infine, quello dell’intero Paese.

Un manga storico, un racconto romanzato ispirato alla vera storia di Hatshepsut, ricco di colpi di scena e scontri politici, e dalle atmosfere suggestive (Edizioni J-Pop, bimestrale, 189 pp, 6,50 euro per volume).

3. Demon Slayer, di Koyoharu Gotouge

Demon Slayer è un manga che ha iniziato le pubblicazioni relativamente da poco in Italia, ma che in Giappone ha già avuto il tempo e il modo di assurgere allo stato di cult con oltre 60 milioni di copie vendute. L’ultimo capitolo uscito in Giappone, il numero 19, ha scalato il podio come terzo manga a vendere più di un milione di copie per singolo volume nella sola settimana di uscita dopo One Piece. Per gli appassionati di shonen, i manga d’azione e avventura, si tratta di uno dei nuovi titoli da seguire con più attenzione. La buona occasione per incominciare è lo Starter pack, il cofanetto appena pubblicato da Star Comics che racchiude i primi 5 volumetti della serie (960 pp, 19 euro in totale). Si potrà così fare direttamente una full immersion nelle avventure di Tanjiro, un ragazzo che vive nel Giappone rurale di inizio ‘900 e che si ritrova orfano dopo che la sua famiglia viene sterminata dai demoni. L’unica sopravvissuta, oltre a lui, è la sorella Nezuko, trasformata in demone da una misteriosa maledizione. A Tanjiro non resta altra scelta che diventare un Demon Slayer e partire alla ricerca di una soluzione per salvare la sorella.

4. Miss Hokusai, di Hinako Sugiura

Finalmente è arrivato anche in Italia il manga che racconta le vicende del geniale pittore Hokusai e di sua figlia Katsushika Ōi, artista ancor più abile ma costretta a lavorare all’ombra del padre perché donna. Più che una vicenda di famiglia, il manga è un vero e proprio affresco del Giappone dell’epoca Edo d’inizio ‘800, dei personaggi che ruotano intorno a casa Hokusai, e delle usanze e le abitudini del tempo. Il tratto stesso utilizzato dall’autrice, Hinako Sugiura, è un omaggio alle pose e ai temi tipici dei dipinti di epoca Edo.

Un’opera d’arte sull’arte, tutta da scoprire. Nel 2015 il manga ha ispirato l’omonimo anime di Keiichi Hara, che a sua volta ha riscosso grande popolarità. Edito in Italia da Dynit Manga in due volumi (360 pp, 24,90 euro cad.).

5. Act-Age, di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki

Kei Yonagi è un’aspirante attrice che stenta a veder realizzati i propri sogni, schiacciata dal bisogno di far quadrare il bilancio e di badare ai due fratelli minori dopo la morte della madre e dopo essere stata abbandonata dal padre. Durante un’audizione riesce finalmente ad attirare l’attenzione di un regista, schiudendo le porte a un’opportunità tanto attesa. Il segreto del suo successo, però, potrebbe trasformarsi nel motivo della sua disfatta: l’unico modo che ha per recitare, infatti, è trarre dai propri ricordi le emozioni che le occorrono per dare vita ai ruoli che interpreta. Un metodo che la rende un’attrice incredibilmente empatica, ma che a volte le impedisce di distinguere la differenza tra realtà e finzione.

Uno dei manga di punta della rivista Shonen Jump di Shueisha, e tra le novità più attese del 2020 per la linea J-Pop (192 pp, 5,90 euro).

