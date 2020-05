Skype non funziona: l’app di messaggistica down in tutto il mondo

15 Maggio 2020 – 14:28

Da qualche minuto la piattaforma di proprietà di Microsoft risulta inaccessibile per numerosi utenti in Italia e nel mondo, che non riescono ad inviare messaggi né ad effettuate videochiamate.Continua a leggere



