Piuttosto che pubblicare le immagini di Immuni, il Governo dovrebbe mostrare il codice sorgente

15 May 2020 – 13:53

A poco o nulla serve, in questo momento, farci vedere come sarà Immuni sui nostri smartphone. Le immagini pubblicate dal Governo su Github, raccoglitore di codici sorgente di software e app, è in questo senso ancora più paradossale, perché quello che serve ora è l’aspetto realmente tecnico: come comunica l’app con il server? Quali standard utilizza? È davvero sicura dal punto di vista di possibili attacchi esterni? A queste domande possono rispondere solo i codici sorgente. Non le illustrazioni.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech