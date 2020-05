Padre Antonio Spadaro racconta la Chiesa post-coronavirus

15 May 2020 – 11:47

Padre Antonio SpadaroI tempi del virus sono tempi difficili per tutti. Sono venuti a mancare punti di riferimento importanti che rappresentavano per molti l’agenda della quotidianità: l’impegno lavorativo e professionale, quello scolastico, la condivisione dei luoghi e degli spazi fisici, l’interazione ed il contatto sociale, le celebrazioni religiose. Con tutte le implicazioni personali, affettive, psicologiche, relazionali che questa situazione comporta e con, sullo sfondo, lo scenario di una crisi economica profonda che sta già investendo la nostra società. Nel contempo internet ci ha consentito di mantenere contatti, poter svolgere alcune attività lavorative da casa, seguire a distanza le lezioni di studio ed anche, per molti, la continuazione di momenti importanti della vita sociale e religiosa.

Ne abbiamo parlato con padre Antonio Spadaro, gesuita, filosofo, giornalista, direttore de La Civiltà Cattolica nonché importante riferimento di Papa Francesco per le tematiche della comunicazione.

In molti, allo scoppiare della pandemia, hanno affermato che il mondo non sarà più come prima, ipotizzando che l’umanità, messa di fronte alla catastrofe, sarebbe cambiata in meglio. A guardarla adesso, sono molti a immaginare che la crisi economica nella quale sprofonderemo ci renderà invece tutti più poveri, arrabbiati, avidi e cattivi. Lei che ne pensa?

“Non so se l’umanità sarà migliore o peggiore. Alcuni intellettuali si sono espressi in un modo o nell’altro… personalmente temo che, dando un giudizio, si possano proiettare le proprie paure o i propri desideri, quindi non credo di riuscire a dare una risposta in questo senso. Quello che percepisco forte è questo bisogno di cambiare. Il Papa lo ha espresso più volte: come se ci fossimo resi conto che c’è qualcosa che non va e ci sono delle energie molto forti che in questo momento non si esprimono ma che si esprimeranno. La cifra per me è quella del cambiamento. Una ripartenza per far sì che tutto ritorni come prima, credo sia difficilmente immaginabile. Le sfide saranno ancora forti e dureranno a lungo. Preferisco pensare ad un ricominciare più che un ripartire.

Il distanziamento sociale e l’isolamento ci hanno messo nel cuore nostalgia di tutto: di una passeggiata come di un abbraccio, di un cappuccino al bar come di un film al cinema. È la memoria che si trasforma in desiderio. Sono le immagini del passato che ci spingono a immaginare il futuro. Abbiamo nostalgia delle abitudini. Ma non possiamo né dobbiamo fermarci a questo sentimento effimero. Se lo vogliamo, infatti, è proprio la nostalgia a provocare l’attesa e la speranza. Questo tempo in cui siamo chiusi in casa deve aiutarci a pensare il tempo futuro. Avevamo una vita normale perché fatta di abitudini e perché fatta di sorprese. Adesso è cambiato l’orizzonte delle abitudini e delle sorprese. E ci chiediamo se non sia cambiata per sempre anche la nostra normalità.

È chiaro che più avanti si va e più cresce la paura, non solo per il virus e quindi per l’aspetto sanitario, ma anche per quello economico. C’è un senso di incertezza che già era ben presente nella società italiana prima del virus, incertezza che riguarda il futuro e che questo ha aumentato, ponendo un interrogativo che diventa pesante, unendo l’incertezza a un sentimento di paura che è deleterio. Chiaramente c’è un problema di tenuta sociale che ha un carattere economico e di fronte a queste sfide non possiamo solo pensare alla salute ma dobbiamo, evidentemente, porci il problema di come andare avanti”.

Eppure il lockdown può costituire una possibilità di ripensare ai valori, alle priorità, di rivedere i nostri ritmi ed obiettivi…

“Certamente è un’occasione. Il fatto di star fermi è un problema, suscita nervosismo, tensioni e quindi c’è, come dicevo prima, una grande voglia di ricominciare. La speranza sarà il semplice desiderio di tornare normali? Un po’ sì, è vero. Ma se vogliamo rendere proficua l’inquietudine che proviamo dobbiamo viverla con inventiva e creatività.

Nello stesso tempo forse ci siamo resi conto, proprio grazie al fatto che ci siamo fermati di colpo, che i ritmi che avevamo erano ritmi forse difficilmente sostenibili. Questo momento può essere inteso come momento di meditazione, di riflessione sulla propria vita e sulla vita del mondo.

Speranza significa aver cura di un futuro che verrà. Il passato sono le radici, la saggezza che ci è stata tramandata. Ma dobbiamo fare anche quel che una volta si chiamava esame di coscienza, cioè dobbiamo renderci conto che abbiamo commesso errori, che quel che abbiamo fatto non ci convince più, e ci ha portati a tutto questo. Non ci siamo presi cura dell’ambiente, dei tanti spogliati, come li chiama Papa Francesco, cioè della povera gente. Ci siamo lasciati trascinare dalle divisioni.

Una cosa molto importante che forse si può fare in questo momento è aprire gli occhi sull’umanità, non essere concentrati solo sul proprio piccolo mondo ma guardare al mondo nel senso più ampio del termine. Ridimensionarsi a casa non significa restringere lo spirito, ma metterlo alla prova con tenacia, con una ginnastica interiore. Significa, per esempio, interessarsi al mondo in un tempo in cui il virus, paradossalmente ci unisce tutti, noi esseri umani del pianeta Terra.

Il virus in fondo ha avuto un effetto singolare, quello di superare tutte le frontiere, ci ha fatti sentire tutti parte di una stessa umanità, come ha detto il Papa “tutti sulla stessa barca”. Si è avuta la percezione che in fondo quello che succede in Italia, succede in Inghilterra, succede in Ecuador come succede in Iran. Uno degli effetti che questa pandemia può avere è di farci sentire che esiste una fratellanza universale e in qualche modo il virus l’ha palesata. Occorre inoltre capire quali saranno le conseguenze considerando anche che, nello scenario generale, il virus ha avuto e ha un impatto sugli equilibri internazionali”.

A proposito di equilibri internazionali, La Civiltà Cattolica, dal mese scorso, ha una nuova edizione in cinese: è impegno pastorale, culturale o anche la ricerca di un rapporto, nel groviglio geopolitico attuale?

“L’impegno è pastorale, nel senso che propone articoli che sono di cultura, di carattere teologico, di approfondimento, ma certamente una scelta di questo genere non può non porsi all’interno di un quadro più ampio in cui la Cina svolge un ruolo importante.

Un’obiezione che è stata fatta è che tale scelta giunge proprio adesso, nel mezzo della pandemia, quando si levano voci discordanti e conflittuali, ci sono tensioni molto forti che riguardano anche la Cina: io direi forse era il momento peggiore e, quindi, il momento migliore. È questo il momento in cui le sfide vanno accettate e i ponti vanno costruiti.

La decisione di pubblicare un’edizione de La Civiltà Cattolica in cinese arriva dopo un lungo processo di riflessione (e il desiderio di farlo, ovviamente). Questo desiderio è nato quando, un anno e mezzo fa, la Santa sede e la Repubblica popolare cinese hanno firmato un accordo provvisorio di carattere pastorale che riguardava i vescovi. L’accordo ha fatto sì che in Cina non vi siano più vescovi titolari di diocesi che non siano in comunione con Roma e, quindi, con il Papa.

Questa pubblicazione vuole essere un ponte, che è un ponte anche di carattere culturale e la cultura cinese è molto importante per lo sviluppo della cultura occidentale. Quindi il senso della rivista è ampio, tanto che ha anche una presenza digitale su WeChat, il sistema attraverso il quale i cinesi comunicano in rete ed ha base a Pechino. E questo è un segnale molto importante”.



Cosa significa il mondo digitale per la Chiesa? Il filosofo Floridi, ha coniato il termine onlife per definire questa nostra nuova vita nella quale ormai è inseparabile la parte cosiddetta reale da quella online. Che ne pensa? Ritiene che siano davvero esperienze equiparabili ed inseparabili?

“L’esperienza della rete ha sempre più un impatto sulla nostra vita di tutti i giorni. È molto importante, secondo me, non cadere nella tentazione di considerare internet, o comunque il mondo digitale, come fosse uno strumento, un martello. Al contrario è un contesto di vita, un ambiente, e l’ambiente digitale e l’ambiente fisico sono assolutamente interrelati. Mi piace quindi molto la definizione di Floridi, perché non c’è una netta separazione.

Soprattutto ritengo sia pericoloso l’uso del termine virtuale, come se il digitale fosse virtuale, quindi non reale o, peggio, irreale. Quest’idea ha creato una sorta di schizofrenia che è stata anche molto pericolosa fra l’altro perché sembra proiettare in uno scenario di irrealtà tutto ciò che accade in rete, come se non avesse conseguenze. Invece non è così: l’ambiente digitale è un ambiente assolutamente reale.

Il vero nucleo problematico della questione mi sembra dato dal fatto che l’esistenza digitale appare configurarsi con uno statuto ontologico incerto: prescinde dalla presenza fisica, ma offre una forma, a volte anche vivida, di presenza sociale. Essa, certo, non è un semplice prodotto della coscienza, un’immagine della mente, ma non è neanche una realtà oggettiva ordinaria, anche perché esiste soltanto nell’accadere dell’interazione. Si apre davanti a noi un mondo intermediario, ibrido, la cui ontologia andrebbe indagata meglio. Le sfere esistenziali coinvolte nella presenza in rete sono infatti da indagare meglio nel loro intreccio”.



Il virus ha fatto venire a mancare la celebrazione liturgica della messa, punto di contatto e di riferimento essenziale per la comunità cattolica generando, fra l’altro un conflitto istituzionale tra stato e chiesa. Può esistere una chiesa senza il contatto fisico con i fedeli, e, se l’isolamento dovesse perdurare, si dovrà cambiare qualcosa?

“La comunità cristiana vive anche di rapporti fisici: non esiste una comunità cattolica astratta, priva della celebrazione della liturgia, non sarebbe questa la Chiesa. Una chiesa che sia privata dei sacramenti, che hanno bisogno dell’ambiente fisico per essere celebrati, è inimmaginabile.

Chiaro che ci sono delle esigenze dovute alla salute pubblica. C’è anche un dovere di carità se vogliamo, di protezione della vita e della salute che impongono delle restrizioni e chiaramente nel momento in cui lo stato stabilisce, senza violare la costituzione ed i diritti, di sospendere la possibilità di incontrarsi, allora la Chiesa fa come può. Deve però essere chiaro che si tratta di una situazione straordinaria e anche lo stato nel momento in cui regola la possibilità di celebrare i sacramenti, deve rendersi conto che è molto importante la vita spirituale e sacramentale, per il benessere dei cittadini, per la tenuta sociale e la libertà di culto.

C’è anche una sfida forte: la comunità cristiana è fatta di contatto, anche fisico, tra le persone che si esprimono con gesti e riti. E oggi ci troviamo a dover ricostruire una prossemica generale accettabile. Non sappiamo dove il virus sia, non sappiamo nemmeno se ce lo abbiamo già dentro il corpo. Non c’è più spazio per le paranoie, che invece hanno sempre un oggetto. Resta l’ansia. Oppure l’atteggiamento di spavalderia vigile di chi non vuol farsi condizionare troppo, ma sa che deve stare attento per sé, ma soprattutto per gli altri. Non parliamo qui degli irresponsabili, ma ci sono anche loro, forse. Ma, dato che non sappiamo dove il virus sia, dobbiamo reinventarci i significati delle distanze e delle prossimità. Quale sarà l’impatto del distanziamento sul rito?

E tuttavia resta una domanda generale che questa crisi del coronavirus sta ponendo: che cosa significa l’inculturazione della liturgia e dei sacramenti nell’esperienza digitale in un tempo nel quale la mediazione di internet sta diventando sempre più importante?

In un tempo come questo, la creatività dei pastori e dei fedeli si è palesata e, quindi, è stato possibile esprimere il proprio desiderio di comunione o la propria preghiera anche nell’ambiente digitale dove lo scambio è stato reale, effettivo. La comunità ecclesiale è chiamata a cogliere appieno il posto che oggi l’ambiente digitale occupa nelle nostre società e culture. Più specificamente, dovremmo considerare il digitale soprattutto come un’opportunità che ci invita a pensare e a sperimentare in modo diverso pratiche tradizionali”.

I molteplici casi di manipolazione delle informazioni in rete, le fake news, le polarizzazioni, possono rappresentare un pericolo per l’integrità e la trasparenza del rapporto con i fedeli? Esiste, cioè, un pericolo di attacchi alla Chiesa in rete?

“Certamente il problema delle fake news tocca l’informazione e l’informazione che riguarda la Chiesa. Quando dei gruppi, tipo gruppi fondamentalisti o ultraconservatori vogliono attaccare la Chiesa o il Pontefice, lo fanno in rete costruendo una bolla all’interno della quale poi si sviluppa e si diffonde un messaggio. Quindi l’impatto c’è. E soprattutto di carattere politico. C’è un impegno profondo per la verità, di cui il Papa stesso parlava proprio nei giorni scorsi, perché la verità sia comunicata, ricordando la forte responsabilità di chi comunica”.

Le distorsioni in rete hanno successo anche grazie a una scarsa alfabetizzazione digitale. Ritiene che la Chiesa possa svolgere un ruolo in questo senso?

“Certamente la Chiesa è universale, si fonda sulle connessioni vive. In fondo c’è un’affinità profonda tra la Chiesa e la rete. Lo rivela l’immagine evangelica della vita e i tralci. Credo anche che la Chiesa debba riflettere su quale sia la vocazione della rete. Una vocazione evidentemente di connessione e quindi che tende alla comunione e non alla creazione di bolle filtrate. La visione universale che la Chiesa ha certamente può aiutare nel comprendere il valore di connessione che ha la rete.

Ma la Chiesa si fonda anche sulla testimonianza, che non è annuncio di verità astratte ma di esperienze vissute, verità incarnata. Le dinamiche social sono pure così: ci si mette sempre la faccia. E spesso lo si fa raccontando, condividendo la vita. Anche in tempi di pandemia il racconto è in grado di scavalcare le mascherine per rivelarci il volto di chi mi sta accanto, la sua vita. In questo tempo di riti modificati, di prassi infrante, di abitudini dissolte dal maleficio, le storie sostituiscono i corpi che non possono addensarsi, ma solo salutarsi a distanza. Oggi riscopriamo un forte desiderio di storie”.

Come sarà la Chiesa nei media di domani?

“È difficile avere la sfera di cristallo, proprio perché la Chiesa è chiamata a incarnarsi nella realtà. La Chiesa segue l’evoluzione della rete come parte dell’espressione dell’umanità, non solamente come un mezzo per diffondere un messaggio, ma come un luogo dove vivere l’esperienza della fede.

Certamente la rete permette una connessione di persone al di là dello spazio fisico in cui si trovano, quindi immagino, se parliamo della rete, che possa essere un luogo adatto per la conoscenza delle persone e delle diversità. C’è un’accessibilità alla conoscenza reciproca tra popoli, persone anche singoli evidentemente che permette di aprire il cuore e la mente. Immagino una Chiesa sempre più universale, aperta alle alterità e alle differenze, ma che proprio così scopre l’importanza della comunione”.

The post Padre Antonio Spadaro racconta la Chiesa post-coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired