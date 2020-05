Ospedale in Fiera, anche in piena crisi ci siamo concessi una cattedrale nel deserto

(Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)Se c’è un simbolo del fallimento della regione Lombardia nel contrasto al coronavirus, è quello. Il faraonico ospedale alla Fiera Milano City al Portello. Inaugurato all’inizio di aprile, finanziato con le donazioni, e già sostanzialmente vuoto e inutile. Potrebbe chiudere a breve. Così ha ipotizzato Antonio Pesenti, direttore del reparto di terapia intensiva del Policlinico e capo del gruppo di emergenza della regione Lombardia per la gestione delle terapie intensive durante l’epidemia: “Entro un paio di settimane” ha spiegato nei giorni scorsi in una videointervista a Fanpage.

In realtà non è detto che vada esattamente così. L’amministrazione locale, che lo ha fortemente voluto e costruito a marzo nel giro di poche settimane, ha ovviamente smentito quelle dichiarazioni, spiegando che “non è stata presa alcuna decisione”. Anche Pesenti aveva detto che “l’ospedale resterà a disposizione delle future emergenze” e dopo la strigliata regionale è tornato su posizioni più caute sulla sorte dell’ospedale pop-up. Certo il quadro complessivo non cambia. Fra l’altro, chiamarlo ospedale è anche tecnicamente sbagliato.

Disporre di più letti di terapia intensiva è infatti un’ottima cosa in senso assoluto, e nel nostro paese quel genere di postazioni sono sostanzialmente raddoppiate in tre mesi. Potrebbe forse tornare utile nella Fase 2/3, quando l’esecutivo chiederà alle regioni di rispettare al meglio i 21 parametri indicati per una progressiva ripartenza, fra i quali c’è ovviamente anche quello legato al numero di TI.

Ci si domanda semmai che senso abbia avuto prima, e possa avere ora, preparare posti letto in queste formule per così dire “isolate”, prive degli altri reparti a sostegno tipici di un ospedale completo di tutte o molte specialità. Specialmente in una fase in cui le conseguenze di Sars-Cov-2 paiono in moltissimi casi più articolate ed estese ad altri organi e apparati che in un primo momento. Non è più, insomma, solo una questione di supporto respiratorio più o meno intensivo.

Per quell’ospedale, a cui evidentemente la coppia Fontana-Gallera aveva affidato la sua strategia in stile Wuhan – la metropoli cinese primo focolaio dove nel periodo di picco sono state aperte 14 strutture modulari che hanno accolto 12mila pazienti – sono stati spesi circa 21 milioni di euro, finanziati da donazioni e privati e saliti alla fine a 26. Nel periodo più drammatico, quando in Lombardia farsi fare un tampone e un percorso chiaro da seguire era un’impresa – non che al momento sia molto più semplice, così come per la battaglia sui test sierologici – l’attenzione era in gran parte concentrata su una struttura che nella sostanza non è servita a granché e su cui in molti, governo incluso a questo punto a ragione, serbavano molti dubbi.

Di certo non è diventato quel “punto di riferimento per tutto il paese” che il presidente lombardo diceva: non risulta per esempio che abbia accolto pazienti da altre regioni e dai 500 posti ipotizzati ha tagliato la capienza potenziale a circa 200. Non solo: alla fine ha ricoverato in totale 25 persone. Nel periodo di picco ce ne sono state 13 in contemporanea. Al momento in quei 25mila metri quadrati ce ne sarebbero solo tre. Lo ripetiamo: forse potrà tornare ad avere un senso in altre fasi. Nei due mesi passati però non ce l’ha avuto e quei soldi si potevano probabilmente mettere, e subito, sui processi di isolamento, test e tracciamento. Le famose “tre T” che in Lombardia – come altrove – non hanno funzionato e ancora non girano a regime.

A discolpa della regione va ovviamente detto che nessuno poteva immaginare, nel clima che vivevamo all’inizio di marzo, come sarebbero andate le cose. Costruire una “diga” appariva forse in quella fase una delle scelte più azzeccate e rassicuranti – per la popolazione, per l’immagine dell’amministrazione o per fornire una risposta chiara al sistema sanitario? – di fronte al roboante aumento dei contagi, dei ricoveri e dei decessi. E d’altronde i posti di terapia intensiva sono e continuano a essere essenziali, per quanto – a opinione di molti esperti – non così utili se collocati, come il pezzo volante di un puzzle, fuori da una rete ospedaliera integrata.

Si poteva forse procedere con più concretezza e magari facendosi consigliare in modo più strategico, di medio periodo. Con 26 milioni di euro si potevano potenziare le terapie intensive nelle strutture pubbliche, in quel momento prossime al punto di rottura, lavorare da subito sulla medicina territoriale, acquistare più materiali e dispositivi di protezione di cui c’è carenza cronica o almeno selezionare luoghi più adeguati per allestirlo, più vicini a un ospedale attrezzato per la situazione. Invece si è scelta una strada molto italiana: lo schema della cattedrale del deserto affidata all’uomo forte delle emergenze, Guido Bertolaso.

Adesso quei 200 posti esistono: non facciamo l’errore opposto di smantellarli in fretta e furia. Capiamo a fondo come utilizzarli nelle prossime fasi dell’epidemia o se invece quelle apparecchiature possano in effetti tornare utili, e da subito, altrove. Milano non è certo un deserto, ma la cattedrale sembra essere comunque (per certi versi, per fortuna) vuota.

