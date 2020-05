Luca Guadagnino dirigerà il reboot di Scarface

15 May 2020 – 12:10

Dopo Suspiria di Dario Argento, Luca Guadagnino è pronto ad affrontare un altro film che ha segnato la storia della cinema: sarà lui a dirigere il reboot di Scarface – prodotto dalla Universal – in sostituzione di Antoine Fuqua, precedentemente indicato. La sceneggiatura finale della nuova versione è firmata da Joel ed Ethan Coen, su una precedente bozza di Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio. Per Guadagnino, assurto a fama mondiale in modo definitivo con Chiamami col tuo nome del 2017, questo sarebbe il primo tentativo di avvicinarsi al genere d’azione e a un pubblico mainstream, seppur con un titolo di grandissima qualità.

Scarface, dal soprannome del grande gangster Al Capone, racconta la scalata al successo nel mondo criminale di Tony “Scarface” Camonte, passato dall’essere un semplice sicario a gestire il traffico illegale di alcool nella Chicago d’epoca proibizionista. La vicenda è modellata sul romanzo omonimo scritto nel 1929 da Armitage Trail, giovane scrittore morto l’anno dopo, e che è poi diventato un film del 1932 diretto da Paul Muni. Ma è la pellicola del 1983 a essersi guadagnata, dopo iniziali critiche per l’eccessiva violenza, un ruolo cruciale nella storia del cinema: diretta da Brian De Palma, scritta da Oliver Stone, Al Pacino nel ruolo del gangster Tony Montana e Michelle Pfeiffer in quello della moglie Elvira sono gli strepitosi protagonisti.

Quello con Scarface non sarà, però, l’unico impegno futuro di Guadagnino, ormai lanciato fra i registi più richiesti a Hollywood: in arrivo ci sono la serie creata per Hbo We Are Who We Are e il documentario su Salvatore Ferragamo, mentre fra i numerosi progetti filmici a cui è legato il suo nome si annoverano Swan Lake con Felicity Jones, Burial Rites con Jennifer Lawrence e un chiacchierato adattamento del romanzo Il Signore delle mosche. In questi mesi, ha anche ribadito la volontà di realizzare un sequel di Chiamami col tuo nome.

The post Luca Guadagnino dirigerà il reboot di Scarface appeared first on Wired.

Fonte: Wired