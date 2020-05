Il frigo portatile 3-in-1 perfetto per un pranzo al mare

15 May 2020 – 12:21

Con la speranza di metterci alle spalle il coronavirus nell’arco dei prossimi mesi, la stagione estiva è per molti sinonimo di gite al mare e nottate in campeggio, classici esempi in cui un frigo portatile può rivelarsi utile, ancor più se fa anche da congelatore e refrigeratore. Una delle aziende specializzate nel campo, con circa 800.000 pezzi portatili prodotti all’anno, è la Iceco, società che si snoda tra Hong Kong e la California, che sta raccogliendo fondi per iCooler, modello 3-in-1 per mantenere il cibo al fresco e produrre ghiaccio, che conserva per 90 ore anche senza alimentazione.

Pesante poco meno di 20 kg, ha una capacità di 42 litri ed è in grado di spaziare alle temperature incluse tra -18 e 10 gradi. Per regolarlo ci sono le due modalità Eco e Max, con la prima che fa risparmiare energia mentre la seconda assicura tempi di raffreddamento più rapidi. Dotato di due portabottiglie e vassoio portaoggetti ricavati nella parte superiore del coperchio, funziona fino a 24 ore con alimentazione a batteria e conta su un sistema di protezione per evitare di scaricare la batteria dell’auto, quando lo si trasporta. Al momento i preordini sono circoscritti agli Stati Uniti, con le prime spedizioni in programma a luglio e chi lo vuole, oltre a disporre di un indirizzo a stelle e strisce, deve investire 280 euro.

