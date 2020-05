I 5 migliori monopattini per sfruttare l’incentivo

15 May 2020 – 11:53

(Foto: Nilox)Quali sono i migliori monopattini sui quali puntare per sfruttare il bonus mobilità? Previsto nel decreto Rilancio, mette a disposizione un contributo che può raggiungere fino a 500 euro andando a coprire il 60% del totale per l’acquisto.

Ricordiamo che il bonus è erogabile anche per biciclette (comprese quelle con pedalata assistita), segway e hoverboard. Può accedervi ogni residente di comuni oltre 50000 abitanti che sia maggiorenne.

Xiaomi Mi 365

(Foto: Xiaomi)Best-seller online, Xiaomi Mi 365 con telaio in magnesio e alluminio si trova nelle colorazioni nera o bianca spingendosi fino a 25 km/h e garantendo un’autonomia di circa 30 km. In frenata può peraltro anche rigenerare la batteria, mentre la ricarica richiede 4 ore. Costa 369 euro. A circa 100 euro in più c’è la versione Pro con 45 km di autonomia e display di servizio. Sempre dal brand cinese c’è anche Mi Scooter Pro che si trova su siti d’importazione a 490 euro con autonomia fino a 100 km.

Segway Es2

(Foto: Segway)Successore dal popolare Es1 (che è ancora una buona scelta, si trova a 299 euro circa), Segway Es2 con velocità sempre di 25 km/h e autonomia di 20 km di base che si estende fino a 40 km col pacco ausiliario. Il freno è anteriore, mentre sul retro si va direttamente a agire sulla ruota posteriore, di fatto usurandola. Le gomme sono piene, costa 390 euro.

Nilox e-Scooter Doc Twelve

(Foto: Nilox)Da Nilox c’è il buon Doc Twelve che abbina design e prestazioni anche con 25 km/h di velocità massima e 30 km di autonomia, display lcd di servizio, clacson e fari luminosi. C’è anche un gancio portaborsa e la pedana è antiscivolo. Costa 599,95 euro.

Razor Power Core E90

Per bambini e ragazzini c’è Razor Power Core E90 che regge fino a soli 54 kg, spingendosi soltanto fino a 16 km/h, ma garantendo fino a 80 minuti di autonomia della batteria. Costa 125 euro online.

Monopattino Macwheel

(Foto: Macwheel)Il monopattino di Macwheel è una soluzione del tutto simile al precedentemente raccontato Xiaomi con motore da 350 watt per arrivare a 25 km/h e spingersi fino a 28 km in viaggio con ricarica in 4 ore. Costa 299,99 euro.

