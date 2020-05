Huawei P40 Lite 5G ufficiale in Italia, costa 399 euro

15 May 2020 – 14:56

(Foto: Huawei)Debutta in Italia il nuovo modello Huawei P40 Lite 5G che proprio oggi 15 maggio si rende disponibile al pre-ordine con una promozione che include anche le cuffiette FreeBuds 3i, spazio extra sulla piattaforma di cloud storage proprietaria e tre mesi di abbonamento vip a Huawei Music.

Come suggerisce il nome stesso, Huawei P40 Lite 5G va a piazzarsi nel gradino più basso della famiglia P40 puntando su elementi di qualità come il modulo 5G per navigare sulle reti di nuova generazione. Inoltre, garantisce un’esperienza prestante grazie a un hardware completo che parte dal chip Kirin 820 5g con processo produttivo a 7 nanometri che si avvale di una cpu octa-core, npu per la gestione dell’intelligenza artificiale e scheda grafica Mali-G57 con gpu turbo per più performance nel gaming. Completa il quadro hardware ram da 6 o 8 gb e spazio di archiviazione da 128 o 256 gb espandibile via nanosd.

Huawei P40 Lite 5g include una capiente batteria da 4000 mAh che si può ricaricare velocemente a 40 watt grazie alla tecnologia proprietaria SuperCharge. Lo schermo è da 6,5 pollici con una risoluzione 2400 x 1080 a 405 ppi di densità e la copertura del 96% della gamma colori ntsc. Le cornici attorno sono minime, visto il rapporto del 90,3% con l’ingombro e la fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.0 è alloggiata all’interno di un foro.

La fotocamera posteriore conta su quattro sensori con principale da 64 megapixel con pixel binning 4 in 1 per più efficacia in situazioni di luce scarsa, ultra grandangolare da 8 megapixel, obiettivo macro da 2 megapixel, stessa risoluzione di quello per il bokeh ossia l’effetto sfocato attorno al soggetto nei ritratti.

Si possono girare filmati con la funzione Dual-View Video che sfrutta contemporaneamente due diverse telecamere, si possono realizzare slow motion a 960 fps per rallentare l’azione a 1/32 della velocità del tempo reale e gli immancabili time-lapse. Le colorazioni dello smartphone sono tre: Space Silver, Crush Green e Midnight Black.

Il prezzo di Huawei P40 Lite 5g è di 399,90 euro con una promozione che dal 15 maggio al 14 giugno include gratuitamente le cuffiette true-wireless FreeBuds 3i dal valore di 99.90 euro, tre mesi di abbonamento vip su Huawei Music e 15 gb extra su Huawei Cloud.

