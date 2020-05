Gta 5 gratis manda in tilt i server di Epic Games

15 May 2020 – 11:56

(Foto: Epic Games Store)Ampiamente anticipato da rumors che si sono rivelati fondati, Gta 5 diventa scaricabile gratuitamente dallo store di Epic Games per una settimana ovvero fino alle ore italiane 17 del 21 maggio 2020 prossimo. Non appena è stata ufficializzata la speciale promozione, migliaia di utenti si sono riversati sul portale per procedere al download gratis mandando letteralmente in tilt i server.

Nello specifico si tratta della versione Grand Theft Auto V: Premium Edition che garantisce pieno accesso sia alla storia single-player di Grand Theft Auto V nelle vesti di Michael, Trevor oppure Franklin sia alla piattaforma Grand Theft Auto Online per il multiplayer con milioni di altri giocatori in tutto il mondo. Sarà peraltro incluso anche il Criminal Enterprise Starter Pack con contenuti e oggetti (come dieci veicoli e un garage) per circa 10.000.000 milioni di dollari del gioco di valore e un bonus di 1.000.000 di dollari, più che sufficienti per partire con un certo vantaggio.

Per accedere alla promozione basta registrarsi sul sito ufficiale dell’Epic Games Store e attivare l’autenticazione a due fattori, ovvero per esempio non soltanto con la normale password ma anche attraverso il codice via numero di cellulare. I requisiti minimi partono da Windows 7 a 64 bit, processore Intel Core 2 Quad Q6600 a 2,40 GHz o Amd Phenom 9850 Quad-Core a 2,5 GHz, 4 gb ram, scheda video Nvidia 9800 Gt 1 GB o Amd Hd 4870 1 gb (Dx 10, 10.1, 11) e 90 gb di spazio di archiviazione libero.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store. We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020

Può capitare che il sito risulti irraggiungibile, come confermato anche da un tweet di Epic Games. Il consiglio è di aspettare qualche giorno, non è una promozione a esaurimento scorte, quindi c’è tempo fino al 21 maggio prossimo per poter scaricare il gioco che rimarrà di diritto di proprietà.

Intanto, si scaldano i motori per Gta 6 che dovrebbe essere pronto al lancio delle future generazioni delle console Ps5 e Xbox Series X.

