Generatori di parole fantastiche e dove trovarli (su internet)

15 May 2020 – 17:45

(Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Non importa se si tratta di parole reali o inventate, di nomi terrestri, alieni, di un universo fantasy o ideati da Elon Musk e Grimes: quando ci si trova a corto di parole si può sempre fare affidamento sui generatori di parole disseminati in internet.

Il metagastro del carolingu passava sopra il karnop. Questa frase, che non ha il benché minimo senso, è stata scritta sfruttando delle parole inesistenti generate da un’intelligenza artificiale, che di lavoro sforna lemmi insensati. Si chiama ThisWordDoesNotExist ed è una pagina web che sfrutta un algoritmo per creare un flusso infinito di parole inesistenti, con tanto di definizione. Premendo poi il tasto aggiorna del browser, sarà possibile visualizzare una nuova parola inventata.

Parola inesistente generata da ThisWordDoesNotExistLa rete è piena di generatori di parole. Che siano inventate o meno. Questi siti possono essere usati come semplice passatempo o come valido aiuto nei giochi di società. Come nel caso del Generatore di parole casuali in italiano che può essere impiegato per pescare parole del dizionario italiano da disegnare giocando a Pictonary o per apprendere nuovi termini. Il generatore, esattamente come fanno alcuni calendari cartacei, oltre a mostrare una parola, realmente esistente, accompagna anche una definizione.

Altri generatori di parole possono essere usati dagli scrittori in un momento blocco per creare i nomi dei personaggi delle loro storie oppure, come nel caso di Wizards, per creare i nomi dei propri personaggi dei giochi di ruolo in stile Dungeons & Dragons.

Se però il fantasy non è un ramo che suscita entusiasmo e si preferiscono le esplorazioni spaziali, il Generatore di nomi in lingua Klingon permetteranno all’utente di catapultarsi nell’universo di Star Trek con un semplice click.

Ecco come sarebbe scritto il nome di Wired se fosse di proprietà di Elon Musk (screenshot dal generatore)Ci sono frontiere, tuttavia, a cui nemmeno la creatività di certi siti web era arrivata da sola. Vedi il caso di X Æ A-12, il nome del figlio appena nato del miliardario patron di Tesla Elon Musk e di Grimes, eclettica musicista indipendente. Per riuscire a raggiungere certe vette, c’è stato bisogno di creare un apposito generatore di nomi.



