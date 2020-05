Anteprima “F1 2020”: il futuro delle corse in (video)gioco

15 May 2020 – 11:42

(immagine: Codemasters)“Il futuro dell’automobilismo? Tradizione, Formula E, gare digitali”.

A dirlo non è un nerd qualunque o il boss di uno studio di sviluppo in palese conflitto di interessi, ma Olivier Volery, responsabile sponsorship di Tag Heuer, marchio piuttosto influente se si tratta di ruote e motori.

È novembre 2019, a Montecarlo mancano pochi minuti alla finale del Gt Sport World Tour e Volery parla di futuro virtuale del racing accanto al sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton, e a Stephane Fillastre, emissario della Fédération Internationale de l’Automobile, la Fia, che non a caso sempre più spesso concede la sua certificazione ufficiale a tornei automobilistici in pixel (si veda la relazione annosa con i GT Sport World Championships e con la Blancpain Gt Series attraverso Assetto Corsa Competizione): se l’automobilismo vuole attrarre generazioni più vicine a Twitch che ai circuiti d’asfalto, suggeriscono Volery, Hamilton e Fillastre, gaming e sim racing sono la soluzione.

Con la nuova versione del gioco ufficiale dedicato alla Formula 1, i designer di Codemasters sembrano volerlo confermare.



Il momento è il più propizio per farlo e i motivi sono almeno tre: primo, nel 2020 si festeggia il settantesimo compleanno del primo campionato mondiale per vetture di Formula 1, iniziato a Silverstone il 13 maggio del 1950. Secondo: grazie al lavoro di società come Polyphony (cui si devono la serie Gran Turismo e il suo campionato), Dorna (per la MotoGp anche digitale) e Liberty Media, l’e-sport su ruote vive il suo momento di massimo splendore. Terzo: complice l’emergenza sanitaria, oggi la Formula 1 è fruibile solo nella sua versione virtuale. Il fatto che tanti piloti professionisti orfani delle piste d’asfalto battaglino su quelle digitali sta accelerando quel processo evolutivo previsto da Volery, Fia e circus tutto.

Come stanno dimostrando a suon di dirette Charles Leclerc, Lando Norris e Alexander Albon, il racing elettronico costituisce il complemento naturale delle corse vere. Ne sarà, anzi, uno degli asset strategici nel prossimo futuro, perché capace di intercettare un pubblico non per forza appassionato della controparte reale. Non è quindi da escludere, ed è anzi questo aspetto ad attrarre federazioni, sponsor e scuderie, che i tifosi di domani arrivino all’automobilismo partendo dal pc o dalla console: per i fruitori lo spettacolo è quasi identico, per i piloti l’esperienza è in ogni caso mediata da un’interfaccia – motivo per cui gli esport sono più vicini alle discipline motoristiche che al calcio o al basket – e per tutti la passione è la stessa.

(immagine: Codemasters)In uscita il prossimo 10 luglio su tutte le piattaforme, pressappoco quando dovrebbe cominciare il campionato vero, nei giorni scorsi F1 2020 è stato messo a disposizione per una prova in anteprima. E sì, sembra tenere in considerazione tutti i punti affrontanti fin qui.

Anzitutto, sempre lo impostiate “cattivo”, F1 2020 è difficile. Ed è una buona, buonissima notizia. Perché se fosse facile dominare una monoposto lanciata a più di 300 chilometri l’ora, l’Olimpo non vedrebbe i Fangio, i Senna e i Michael Schumacher e noi non potremmo godere di qualcosa progettato per restituire almeno le sensazioni, se non proprio l’esperienza, di quelli lì, degli dei del volante.

Sensazioni e adrenalina che F1 2020 scatena con sapienza. Parliamoci chiaro, siamo lontani da simulazioni dure e pure come iRacing o rFactor, da gioielli per maniaci del set up come Kart Racing Pro o KartKraft, forse i due esempi per realtà virtuale migliori sul mercato, e anche da Assetto Corsa Competizione, purosangue del racing game made in Italy e apice del compromesso fra realismo e accessibilità. Eppure F1 2020 conferma di aver trovato la sua dimensione definitiva, una solida identità simcade costruita negli anni. Un processo che, sebbene schiavo della pericolosa dinamica “un-capitolo-ogni-12-mesi”, sta dando prova di migliorie progressive e sostanziali.

Nulla di rivoluzionario – cosa logica, considerato che il 2020 congederà le console della generazione corrente -, ma via via capace di rafforzare un titolo che come mai prima ha l’occasione per sedurre anche i non giocatori. Detto altrimenti, il videogame ufficiale della F1 non è mai stato così tanto al centro dell’attenzione. Negli studi di Codemasters lo sanno bene.

Come nell’edizione 2019, guidare è solo una componente dell’esperienza, completata dalla gestione strategica e tecnica della gara: bisogna pensare alle gomme, sfruttare il Drs e l’Ers (il sistema di recupero di energia elettrica, capace di fornire cavalli extra per qualche minuto), settare la mappatura del motore, il differenziale e tenere d’occhio le previsioni meteo. Grazie alla consulenza di piloti veri, Codemasters ha ricalibrato il grip, con conseguenze evidenti, e positive, sugli spazi di frenata e la precisione in entrata e uscita di curva. Il bello è che ci si può permettere maggiore aggressività a parità di controllo. Il brutto è che vale lo stesso per gli avversari.

Ceduto qualcosa in termini di verosimiglianza fisica, F1 2020 ha guadagnato in quanto a capacità di coinvolgimento. Come mai prima, il gioco riesce a “far sentire” al volante, anche grazie a un racconto di cui, nel cockpit, si è protagonisti e testimoni insieme: non ci si sente isolati guidando, ma parte di qualcosa che si muove, anzi sfreccia, tutto intorno. Il risultato è la realizzazione di un sogno condiviso da milioni di appassionati, quello di essere dentro la gara, di viverne ogni aspetto.

È un approccio confermato anche dalle novità di F1 2020. Non tanto dall’omaggio al più iridato di sempre nella Deluxe Schumacher Edition – si possono ripercorrere tutte le fasi della carriera di Michael, dagli inizi sulla Jordan 191 ai titoli vinti con la Rossa -, quanto dall’introduzione della modalità “My Team”, che si affiancherà alla carriera classica. Con “My Team”, sarà possibile sia essere a capo di una propria squadra che interpretarne il pilota di punta. In pratica, diventare dei moderni Jack Brabham, a oggi l’unico pilota ad aver vinto un Mondiale, quello del 1966, su un’autovettura con il proprio nome.

Essere team principal consentirà di scegliere la propria livrea, la fornitura motore, l’ingaggio della seconda guida, permetterà di lavorare sull’aerodinamica e di sviluppare la vettura facendo quadrare prestazione e bilanci della scuderia. La riconfermata presenza del campionato di Formula 2 – con la stagione 2019 presente al lancio e la 2020 in download gratuito entro fine anno – fornirà peraltro un vivaio ideale fra cui selezionare il talento cadetto per trasformarlo in campione. Anche aspetti come la relazione con i media o le partnership commerciali saranno parte integrante del gameplay, per esempio determinando il morale dei piloti e dei meccanici.

Sono tutte cose, per paradosso, che la realtà per ora non concede. Come i test sulle nuove piste – fra tutte Zandovoort e Hanoi -, o le modifiche su quelle vecchie, di cui pare che Leclerc in persona abbia suggerito un ritocco: nel gioco, secondo il giovane pilota Ferrari, un dissuasore sui cordoli finali nel tracciato di Catalunya si troverebbe nel punto sbagliato. La reazione di Codemasters è stata immediata: i contenuti si adegueranno corse (vere) facendo, anche grazie ai feedback dei piloti.

Un’altra prova di quanto, nel futuro dell’automobilismo, tradizione e pixel convergano.

