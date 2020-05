80 anni dal primo McDonald’s, ecco com’era

15 May 2020 – 12:20

15 maggio 1940, il primo ristorante McDonald’s apre a San Bernardino, California, con il nome di McDonald’s Bar-B-Q, evoluzione di un piccolo chiosco di hot dog inaugurato appena 3 anni prima, nel 1937, dai fratelli Dick e Mac McDonald.

La storia dei fratelli, negli anni ’50, si intreccerà con quella di Ray Kroc, rappresentante di frullatori che nel 1955 fonda la McDonald’s Systems, Inc – poi ribattezzata McDonald’s Corporation –, società che facilita e controlla l’apertura di ristoranti in franchising nel mondo. Sarà solo però con l’acquisto del terreno dove ancora sorgeva il ristorante dei fratelli Dick e Mac McDonald – alla fine costretti a vendergli il marchio per una cifra totale di 2 milioni e 700 mila dollari – a legare definitivamente il brand al nome del suo primo presidente plenipotenziario.

La storia di un sogno americano dalle tinte fosche raccontata dal film The Founder del 2016, con Michael Keaton nei panni di un pragmatico e a tratti meschino Ray Kroc.

Nel 2020 ricorrono precisamente 80 anni da quell’apertura a San Bernardino, data che abbiamo deciso di celebrare con una raccolta di immagini storiche. Le trovate nella nostra gallery.

