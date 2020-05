Snowpiercer, ecco il trailer italiano della serie tv

14 May 2020 – 11:52

“L’ordine sarà ristabilito“: è questa la promessa che si sente pronunciare da Melanie Cavill, a cui dà volto e voce l’attrice premio Oscar Jennifer Connelly, nel primo trailer italiano di Snowpiercer. Nella serie tv tratta dal film omonimo di Bong Joon-ho (anche lui di recente insignito dell’Oscar per Parasite), Melanie è la voce dell’altoparlante, ovvero colei che dispensa gli annunci del treno speciale su cui si è rifugiata l’umanità. Infatti in questo adattamento seriale, così come nella pellicola e a sua volta dalla graphic novel a base di tutta la storia, l’umanità si è rinchiusa su un lunghissimo treno blindato continuamente in corsa per sfuggire a una insostenibile nuova era glaciale.

Non tutto va per il meglio, però, dato che a godere delle funzionalità e dei comfort del treno messi a disposizione dal fantomatico signor Wilford e dalle sue Wilford Industries sono solo gli abitanti più ricchi del pianeta, mentre quelli poveri sono ridotti in schiavitù e relegati nel cosiddetto fondo del treno. Proprio lì scoppia una rivolta, la cui stessa esistenza i piani alti cercano di negare. A trovarsi in mezzo a questa ingiustizia e soprattutto al tentativo di insurrezione è Layton Well (Daveed Diggs), il quale definisce il treno stesso una “roccaforte di disuguaglianza“, attirando l’attenzione di Melanie, che al contrario degli altri privilegiati trova grande interesse nel conoscere le ragioni dei meno fortunati.

La serie di Snowpiercer arriva con la sua prima stagione dal 25 maggio su Netflix, dopo aver avuto una storia produttiva parecchio travagliata. Erano almeno tre anni infatti che questa versione era progettata, ma l’inizio effettivo della produzione è stato rimandato più volte, con diversi cambi di network di messa in onda negli Stati Uniti. Il tutto però è stato sbloccato nell’estate 2019 e la serie fa il suo debutto anche oltreoceano in questi giorni, mentre una seconda stagione è già stata confermata.

