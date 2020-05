L’Internet Archive ora ti avvisa se stai leggendo fake news

14 Maggio 2020 – 0:02

Internet Archive segnala le pagine rimosse dal web perche contenenti informazioni errate sul coronavirus (foto: screenshot da Internet Archive)Internet Archive ha iniziato ad avvisare gli utenti quando visitano pagine con fake news e contenuti falsi che sono state rimosse o ridimensionate sul web. La scelta del grande archivio della rete arriva a seguito di alcuni rapporti secondo cui molti utenti stavano iniziando a diffondere fake news sul coronavirus utilizzando la Wayback Machine dell’archivio.

Lanciata nel 2001 la Wayback Machine dell’Internet Archive permette di esplorare le oltre 431 miliardi di pagine web create nel tempo e salvate nell’archivio indipendentemente dal loro contenuto. Durante il periodo della pandemia, online hanno iniziato a circolare delle fake news sul coronavirus che sono state prontamente rimosse o segnalate da siti internet e social network per evitarne la diffusione.

Tuttavia rimanevano reperibili nell’Internet Archive che, ligio al dovere, continua a salvare le web cache tutto ciò che compare in rete. Una ricerca svolta dall’Mit Technology Review sui contenuti che fanno disinformazione sul coronavirus ha evidenziato come il coinvolgimento delle pagine salvate nell’Internet Archive sia stato nettamente maggiore rispetto alle medesime pagine sui siti originali che, a seguito delle azioni di fact checking, le hanno corrette. Gli stessi articoli proposti dai social network, come Facebook e Twitter, per dare una corretta informazione all’utente hanno ottenuto minori interazioni dei contenuti fake originali salvati nell’archivio.

Ora, come segnalato con un tweet dalla giornalista della Nbc Brandy Zadrozny, l’Internet Archive starebbe cercando di arginare queste pagine “zombie”.

This is interesting. The Internet Archive seems to be trying out a few new things to add context to archived links that have been deemed coronavirus misinformation by platforms. First, this banner on the WayBack Machine. pic.twitter.com/KdDxD6CTkr — Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) May 12, 2020

Per neutralizzarle, la banca dati ha deciso di apporre un evidente banner giallo che informa gli utenti della natura del contenuto. Aggiungendo un contesto e mettendo in chiaro che la notizia archiviata è una fake news oppure è stata ridimensionata e corretta, il database spera di arginare il più possibile il fenomeno della disinformazione online.

