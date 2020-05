In arrivo un altro live-action Disney. E se fosse quello di Atlantis: L’impero perduto?

14 May 2020 – 17:21

Uno dei trend cinematografici percorsi con maggiore assiduità e successo dalla Disney negli ultimi anni è quello dei live-action, cioè la riproposizione dei classici d’animazione con attori “in carne e ossa” e con molti effetti speciali. Fino a oggi la scelta è caduta sui grandi cult dei decenni scorsi, da La bella e la bestia ad Aladdin, da Il re leone a Mulan (quest’ultimo ancora non arrivato nelle sale per via del coronavirus). Se nel prossimo futuro arriveranno altri titoli acclamati come Bambi e Robin Hood, curiosa risulta invece la scelta più recente, trapelata in queste ore: quella cioè di adattare il lungometraggio del 2001 Atlantis: L’impero perduto.

La pellicola animata, che fondeva in una storia originale il mito di Atlantide e molti riferimenti a Ventimila leghe sotto il mare di Jules Verne, non è entrato nel cuore degli spettatori al pari di molti altri prodotti Disney. Nonostante i critici avessero apprezzato alcune scelte insolite dal punto di vista della narrazione e dell’animazione stessa, gli spettatori non premiarono all’epoca il film, con conseguente cancellazione di un’ipotizzata serie animata e della relativa attrazione nei parchi di divertimento. Non tutto è perduto, però, perché Atlantis nel corso degli anni si è guadagnato un manipolo di appassionati, tanto da spingere lo studios cinematografico a considerarlo un piccolo cult e a tornare sui suoi passi.

Secondo alcune indiscrezioni sul sito The Illuminerdi, di solito piuttosto attendibile, Disney starebbe valutando di realizzare un film che riproduca dal vero la storia di Milo, il giovane esploratore che nel 1914 – seguendo le indicazioni di una mappa del tesoro – rinviene la città sommersa di Atlantide, la cui civiltà si considerava scomparsa da secoli. Non è ancora chiaro se la produzione sia destinata alle sale o allo streaming, ed è anche probabile che in questo momento Disney stia valutando la fattibilità di uno spettro molto ampio di titoli fra cui scegliere il più adatto a essere effettivamente realizzato.

