Falsi d’autore e fisica quantistica nel nuovo video di Bjrg

14 May 2020 – 14:22

Bjrg è un artista che gioca con il minimalismo sonoro. Due microfoni, una loop station, due pedali delay e la sua voce. Tanto gli basta per crearsi un mondo immaginario di r&b e trip hop che interagisce e si rapporta con la quotidianità. Il suo ultimo lavoro si intitola Skin Deep (uscito per INRI/Sangue Disken) e con il nuovo video In The va in profondità nella contemporaneità digitalizzata.

La clip, completamente girata con uno smartphone utilizzando filtri Instagram, inizia con dei falsi d’autore in cui l’artista rivede l’idea di fake news come una sorta di trucco – in questo caso visivo – per fregare l’osservatore. Un rapporto di amore e ossessione caratterizzato da maschere digitali e l’immagine di noi stessi attraverso la distorsione social. E poi, c’è la “pelle”, un altro dei temi trattati nel concept album Skin Deep, che ritorna nel video di In The. Bjrg si accinge a guardare la pelle dal punto di vista quantistico, secondo cui non tocchiamo mai davvero nulla, ma ciò che percepiamo come tatto è solo una repulsione elettromagnetica degli elettroni della nostra pelle. La distanza massima tra gli atomi della nostra pelle è, infatti, di 10-9 metri. La massa, ovvero i nuclei atomici, non si toccano mai. Tutto diventa incerto nel mondo distorto di Bjrg al punto da pensare che non è come sembra.

The post Falsi d’autore e fisica quantistica nel nuovo video di Bjrg appeared first on Wired.

Fonte: Wired