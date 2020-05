Come usare le costosissime ruote del Mac Pro per fare uno skateboard

14 Maggio 2020 – 15:02

Foto: Braille Skateboarding (YouTube)Nonostante il loro prezzo di listino sia stato oggetto di polemiche, c’è chi voluto impiegare il set ruote del Mac Pro in maniera alternativa e originale. Infatti, è il canale Braille Skateboarding a pubblicare su YouTube un video che dura meno di 15 minuti in cui mostra come riutilizzare il kit di ruote del Mac Pro, che costa 849 euro (il computer invece parte da 6599 euro), per creare uno skateboard e i vari tentativi effettuati per testare la loro efficacia.

“Unbox Therapy ha realizzato il primo skateboard con le nuove Mac Pro Wheels e noi abbiamo pensato di poter fare ancora meglio. Abbiamo ordinato le ruote al più presto, ottenuto una tavola nuova di zecca e realizzato la magia che vedi in questo video. Sono le migliori ruote da skateboard di sempre?!” è quanto riportato nella descrizione del video, in risposta alla creazione di Unbox Therapy che ha invece assemblato uno skateboard montando le ruote direttamente al pannello frontale del Mac Pro come mostrato in basso.

Foto: Unbox Therapy (YouTube)Inizialmente agganciate alla tavola con una sola vite e successivamente ottimizzate con l’aggiunta di due trucks – i carrelli metallici che uniscono le ruote -, il team di Braille Skateboarding ha testato differenti configurazioni per trovare l’assetto migliore. Sebbene Apple non abbia certo progettato il suo accessorio per questo utilizzo, l’operazione – piuttosto pericolosa – ha consentito di raggiungere risultati ottimali e permettere agli esperti di finalizzare con successo qualche trick. Costoso, ovviamente.



