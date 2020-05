Ceneremo al ristorante con i cartonati?

14 May 2020 – 11:54

Quattro metri quadrati a persona di spazio e massimo dieci clienti contemporaneamente presenti nel locale: sono queste le stringenti regole imposte in Australia per la riapertura prevista venerdì 15 maggio di bar e ristoranti. Nel Nuovo Galles del Sud, per ovviare al problema dei posti che resteranno inoccupati, Frank Angeletta, proprietario del ristorante Five Dock Dining, ha pensato di utilizzare dei cartonati antropomorfi a misura d’uomo.

L’effetto, che nelle intenzioni del proprietario dovrebbe rendere l’esperienza più confortevole per i clienti, risulta un po’ creepy, come direbbero in Nuovo Galles. Se non bastassero le foto raccolte nella nostra gallery di oggi per rendere l’idea, vi basti sapere che Angeletta ha riferito ai media che in sottofondo, nel locale, verrà trasmesso un chiacchiericcio registrato che simuli i rumori tipici dei luoghi affollati. Quando si dice che la pezza è peggio del buco.

