Amazon migliora il tablet Fire Hd 8 (e il prezzo resta 99 euro)

14 May 2020 – 12:00

(Foto: Amazon)Anche se dall’esterno sembra sempre identico alle versioni precedenti, il nuovo tablet Amazon Fire Hd 8 nasconde diverse migliorie sostanziali a livello di hardware e ha il grande merito di non aumentare il prezzo, che rimane fermo a un accessibile cartellino di 99,99 euro.

La tavoletta più performante tra quelle messe in vendita dal gigante dell’e-commerce punta su uno schermo con diagonale da 8 pollici e risoluzione hd (1280 x 800 pixel) e gira attorno ai servizi proprietari. Il sistema operativo è sempre quello noto basato su Android. L’unico particolare rinnovato e visibile di primo acchito è la porta usb-c per la ricarica che si adegua (un po’ in ritardo) agli standard dei dispositivi rivali.

Raddoppia la memoria interna da 16 a 32 gb, sale la ram da 1,5 a 2 gb a corredo del processore quad-core da 2.0 GHz così da garantire il 30% di prestazioni in più, lo slot per l’espansione della memoria può accogliere schedine fino a 1 tb e si allunga la vita della batteria che può ora sopravvivere fino a 12 ore. Rimangono da 2 megapixel le fotocamere, una sul retro e una sul fronte.

(Foto: Amazon)Insomma, diversi passi avanti per il tablet low cost che è progettato apposta per un’esperienza entry ma completa così da visualizzare ebook di Kindle, film, serie e documentari di Prime Video (ma anche Netflix), riprodurre musica Amazon Music e svagarsi con giochi e app scaricate dallo store proprietario.

Tra le novità a livello di funzionalità si menziona una rinnovata modalità gaming più ottimizzata e senza le interferenze delle notifiche di altri software. Le spedizioni del nuovo Fire Hd 8 debutteranno il 3 giugno prossimo (ecco la pagina ufficiale) con diversi accessori disponibili da subito come le cover nelle colorazioni blu-grigio, grigio chiaro, antracite, malva che costano 34,99 euro.

