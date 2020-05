Le 45 migliori canzoni italiane per i 45 anni delle radio libere

Forse, è proprio nei momenti di crisi che si riesce a creare una rete comune sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda. Con questo obiettivo tutte le principali emittenti italiane hanno aderito al progetto I Love My Radio per i 45 anni delle radio libere e private.

Iniziano a sorgere, nel 1975 appunto, come pioniere di un’assoluta libertà di espressione ormai conquistata. Rai, la radio di Stato, trasmette in FM dagli 87,50 ai 100,00 MHz. Dunque, le radio private devono occupare le frequenze superiori ai 100 MHz. E dal 1º gennaio di quell’anno, debutta Radio Parma con i programmi regolari sulla frequenza 102 MHz, mentre la prima radio libera di Milano, a marzo, è Radio Milano International, che si posiziona sui 101.00 MHz trasmettendo come prima canzone I’m Free degli Who. Dopo, a luglio, arriva Radio Roma e via via le altre. La sentenza 202/1976 della Corte Costituzionale per la liberalizzazione giunge, però, solo il 28 luglio 1976. Fino ad allora, le radio libere trasmetteno sfruttando un’interpretazione estensiva della legge vigente (la 103/1975) con il rischio di essere esposte a denunce e sequestri.



Dopo un po’ di storia, torniamo a questo 2020, che nel periodo di lockdown vede la radio in continua crescita con la durata della fruizione aumentata del 33,5%, secondo la ricerca di GFK Eurisko. Così, per la prima volta, le emittenti italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta – si uniscono selezionando 45 canzoni, dal 1975 al 2019.

Brani protagonisti dell’airplay e che vanno a comporre una seleziona dalla quale gli ascoltatori possono scegliere il brano preferito votando online, dal 18 maggio fino al 31 luglio, su ilovemyradio.it. Il progetto prevede un’altra iniziativa: 10 grandi artisti italiani reinterpretano alcuni di questi pezzi. Si tratta di Biagio Antonacci, Elisa, Tiziano Ferro & Massimo Ranieri, Giorgia, J-ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro ed Eros Ramazzotti.

Ecco titoli delle prime tre cover annunciate: Biagio Antonacci rifà Centro di gravità permanente di Franco Battiato, Tiziano Ferro & Massimo Ranieri Perdere l’amore di Massimo Ranieri ed Elisa si “tuffa” in Mare mare di Luca Carboni. Da sottolineare che queste canzoni saranno trasmesse soltanto dalle emittenti coinvolte e non verranno caricate su piattaforme streaming.

Infine, a ottobre, ci sa sarà un grande evento che segnerà la fine del progetto I Love My Radio: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma (radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti) con gli artisti che hanno aderito all’iniziativa.



