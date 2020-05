Lavorare da remoto per la Nasa non è una novità

13 May 2020 – 17:20

Anche le agenzie spaziali hanno dovuto ridurre le operazioni per colpa della pandemia. Ciò non significa, però, che la scienza sulla Stazione spaziale internazionale sia anch’essa in standby, anzi: lavorare a distanza per gli astronauti, ma anche per il personale a Terra, non è certo una novità.

Lo vedete per esempio in questo video del team di ingegneri del Jet Propulsion Laboratory dell’Agenzia spaziale statunitense, alle prese con alcune operazioni in remoto sul Cold Atom Lab, lo strumento con cui gli astronauti in orbita possono compiere esperimenti sulla materia a temperature bassissime (e in microgravità). Grazie all’assistenza dalla Terra in videoconferenza, le astronaute Christina Koch e Jessica Meir hanno portato a termine un’installazione hardware dello strumento estremamente laboriosa e complessa, grazie alla quale le possibilità di ricerca sui materiali a livello atomico si amplificano.

(Credit video: NASA/JPL-Caltech, NASA-International Space Station)

