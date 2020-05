Il restauro della limousine più lunga del mondo

13 May 2020 – 12:15

The American Dream nel 1990 (Photo by Maureen Donaldson/Michael Ochs Archives/Getty Images)The American Dream, l’auto più lunga al mondo, che risale agli anni ’90, verrà sottoposta a un certosino lavoro di restauro. Stiamo parlando di una limousine basata su una Cadillac Eldorado del 1976 e progettata dalla sapiente mente di Jay Ohrberg, specializzato nella personalizzazione di vetture. American Dream, che ha una lunghezza di ben 30,5 metri (sarà difficile trovargli un parcheggio!), è stata nominata e ufficialmente inserita nel Guinness dei Primati come auto più lunga al mondo.

Per muovere tutta quella massa di lamiera sono necessari due motori e ben 26 ruote (con due piloti in cabina di pilotaggio). Trattandosi di un’auto eccessiva per antonomasia, non mancavano particolari eccentrici come la presenza di una piscina con trampolino, una vasca idromassaggio, un campo da golf e un eliporto (visibile nell’immagine sotto).

L’eliporto dell’American Dream – da YouTubeLa configurazione a trazione anteriore dell’Eldorado ha agevolato la costruzione dell’auto, vista l’assenza di complicati alberi motore. La versione finale dell’American Dream, essendo incernierata al centro, poteva essere guidata sia in forma rigida che articolata.

Una vettura del genere, per essere mantenuta in buono stato, deve chiaramente essere sottoposta a una serie di interventi di manutenzione, sia della carrozzeria, che, soprattutto, degli interni e delle attrezzature. Stiamo parlando di interventi che hanno un costo non indifferente. Non è un caso se negli ultimi due decenni l’auto sia caduta in un profondo stato di degrado.

Autoseum, un istituto di insegnamento tecnico nella contea di Nassau, New York, in passato aveva acquistato la limousine più grande al mondo con l’intenzione di riportarla al suo antico splendore avvalendosi di progetti studenteschi finanziati da donazioni. Tuttavia questo progetto, capeggiato da Mike Manning, direttore e presidente dell’Autoseum, si è arenato, fermato da ragioni di bilancio.

Ma l’uomo, desideroso di riportare in vita l’American Dream, non si è mai perso d’animo ed ha contattato Mike Dezer, proprietario del museo dell’auto e dell’attrazione turistica Dezerland Park di Orlando (Florida), in Florida, proponendogli di finanziare il restauro. Dezer ha così acquistato la Cadillac e, avvalendosi degli studenti dell’Autoseum, sta sottoponendo l’auto ad un completo restauro (i lavori sono iniziati nell’agosto 2019).

Per agevolare il trasporto della limousine da New York alla Florida, la vettura è stata divisa in due e caricata su rimorchi. Successivamente il team ha provveduto al disassemblaggio dell’auto, separando le sue molteplici sezioni. La carrozzeria e il telaio della vettura, che è stata conservata per diverso tempo all’aperto, sono ovviamente stati aggrediti dalla ruggine, e quindi il team ha dovuto completamente sostituire alcune parti.

La vettura prima di essere sottoposta al restauroAttualmente i lavori di restauro esterni sono stati praticamente ultimati a eccezione della verniciatura. Non è ancora chiaro se verrano ripristinati tutti i particolari che la rendevano unica, come ad esempio la piscina o la piattaforma di decollo/atterraggio dell’elicottero. Una volta completata l’American Dream sarà mostrata al Dezerland Park.

(Photo by Maureen Donaldson/Michael Ochs Archives/Getty Images)The post Il restauro della limousine più lunga del mondo appeared first on Wired.

Fonte: Wired