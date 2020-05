Gina Rodriguez della serie Jane The Virgin risponde ai suoi autocomplete su Google

13 May 2020 – 17:22

Per capire subito chi è l’attrice Gina Rodriguez, basta dare un’occhiata al nome della sua casa di produzione. Si chiama I Can and I Will Productions. Un manifesto di intenzioni dell’interprete di origini portoricane cresciuta a Chicago, arrivata alla fama grazie al ruolo nella serie Jane The Virgin, che le è valso anche un bel Golden Globe. Ricordate la trama, vero? Una giovane ragazza molto pia resta incinta in maniera piuttosto surreale, diciamo.

In questo video della serie Autocomplete Interview, l’attrice scopre quali sono le stringhe di ricerca più ricorrenti sul suo conto che si possono trovare sul motore di ricerca di Google, rispondendo alle curiosità dei fan globali.

Facciamo subito chiarezza sull’annoso tema delle parentele: non è parente né della collega Michelle Rodriguez né del regista Robert Rodriguez: semplicemente nell’industria filmica girano tanti Rodriguez.

L’attrice parla inglese, spagnolo e conosce anche una frase – letteralmente una, di numero – in italiano (ma non vi diciamo quale). Ha frequentato la Ny Tish School of Art, ha due sorelle e un fratello e ha sposato l’attore Joe LoCicero conosciuto sul set di Jane the Virgin. È anche una doppiatrice: se volete ascoltarla, guardate Big Mouth su Netflix, dove presta la voce a un personaggio che si chiama, appunto, Gina.

