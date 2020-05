Dove eravamo rimasti con Skam Italia? Il videoriassunto di uno dei protagonisti

13 May 2020 – 17:13

Manca poco al debutto della quarta stagione di Skam Italia: i nuovi episodi del teen drama frutto di un format internazionale sono molto attesi, soprattutto dopo la cancellazione della stessa serie nell’agosto 2019, poi salvata dall’insistenza dei fan e da un accordo fra TimVision e Netflix. Creato da Ludovico Bessegato, prodotto da Cross Productions e TimVision, il titolo è riuscito, infatti, a costruirsi uno zoccolo duro di spettatori appassionati, soprattutto giovani, che ne hanno apprezzato il realismo e il linguaggio estremamente contemporaneo, mai ingessato e senza filtri.

Ovviamente, dopo essere sbarcato su Netflix, lo show ha raggiunto un pubblico ancora più ampio. Ed ecco che, in vista della nuova stagione pronta per il 15 maggio, è il caso di ripassare le storie che si sono sviluppate fino a ora. È possibile farlo con l’aiuto di una fantomatica videocall organizzata da uno dei personaggi: Filippo Sava (Pietro Turano), ovvero il fratello maggiore di Eleonora (Benedetta Gargari), la ragazza che nella prima stagione forma un affiatato gruppo di amiche che comprende Silvia, Federica, Sana e Eva. Proprio Eva (Ludovica Martino) è la protagonista del primo ciclo di episodi, incentrati sull’amore travagliato che la lega a Giovanni (Ludovico Tersigni, ora protagonista anche di Summertime). Martino (Federico Cesari) è il migliore amico di entrambi, che nella seconda stagione fa coming out e vive finalmente appieno la relazione con Niccolò.

La sorella di Filippo, Eleonora, è al centro del terzo ciclo di puntate, per via della sua storia con Edoardo (Giancarlo Commare), il playboy della scuola il cui carattere sfrontato troverà proprio in Eleonora pane per i suoi denti. Alla fine, si arriva a parlare anche di Sana (Beatrice Bruschi), la ragazza italiana di fede musulmana che ha assistito un po’’ in disparte a tutte queste vicende, tanto che, ammette lo stesso Filippo, non si sa mai cosa pensa. Sarà lei la protagonista dei 10 nuovi episodi, che saranno diffusi in contemporanea su TimVision e Netflix a partire dalla mezzanotte del 15 maggio.

