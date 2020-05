Con l’aggiornamento 10.5 di Logic Pro X, iPhone e iPad diventano consolle da DJ

13 Maggio 2020 – 1:07

Apple ha rilasciato una nuova versione del software di produzione musicale per Mac che introduce strumenti avanzati per i professionisti della musica elettronica. Debutta anche un’app per controllare campioni ed effetti direttamente dallo schermo multitouch dello smartphone o del tablet

Fonte: La Stampa