Secondo la prefettura di Milano, la sicurezza di Silvia Romano è a rischio

12 May 2020 – 11:40

(foto: FABIO FRUSTACI/ANSA/AFP via Getty Images)Dopo 18 mesi di prigionia in Somalia Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya dal gruppo terroristico al-Shabaab, è stata liberata. La notizia, in poco più di 48 ore, ha scatenato un’ondata di commenti sui social network e sulle dirette dei principali media italiani. Tra speculazioni sulla cifra pagata dal governo per il rilascio e commenti sulla conversione alla religione islamica col nome di Aisha – per alcuni ritenuta non volontaria, per altri addirittura segno d’ingratitudine nei confronti dell’Italia – la ragazza ha ricevuto online anche insulti, minacce e aggressioni verbali: tanto da spingere il responsabile dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili ad aprire un’indagine contro ignoti per minacce aggravate. La Romano è infatti nel capoluogo lombardo, dov’è residente e dove trascorrerà, nelle prossime due settimane, la quarantena obbligatoria.

Il volantino nel quartiere e la scorta (che in realtà è tutela)

I commenti d’odio non sono arrivati solo online. Secondo quanto riporta Repubblica, nel quartiere milanese in cui vive la cooperante, Casoretto, è stato attaccato alla vetrata posteriore di un’edicola a pochi passi dalla casa della ragazza un volantino a nome di: “Tanti di noi, stufi di dover pagare i riscatti, specie di questi tempi. Salvare una vita, meritevole, per metterne a rischio molte altre? Stanchi di subire le ingerenze politiche delle ong. Buonismo, perbenismo e politicamente corretto non equivalgono a solidarietà”. Un messaggio che, insieme a quelli pubblicati sui social, ha spinto la prefettura di Milano a valutare l’opportunità di rafforzare le misure di protezione intorno all’abitazione della famiglia Romano per evitare che gli episodi di violenza fisica a carico della ragazza e dei suoi familiari.

Non si può parlare di scorta – come erroneamente alcuni giornali stanno facendo – che è un tipo di protezione garantito dallo stato e soggetto a logiche e procedimenti diversi, ma di tutela: certo è che, se la prefettura dovesse valutare per lei una tutela fissa, Silvia Romano in questi giorni non potrebbe uscire di casa senza la compagnia di agenti delle forze dell’ordine.

