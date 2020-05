Offerte della settimana: oltre il 50% su dispositivi smart per la cura della persona e della casa

12 Maggio 2020 – 11:27

Per un periodo limitato, sarà possibile acquistare molti dei migliori prodotti smart per la cura della casa e la cura della persona, con sconti che superano il 50% ma che saranno disponibili solo per poco: se avete in mente di acquistare uno degli ottimi rasoi elettrici Braun, oppure un robot aspirapolvere di iRobot, non fatevi scappare l’occasione!Continua a leggere



Per un periodo limitato, sarà possibile acquistare molti dei migliori prodotti smart per la cura della casa e la cura della persona, con sconti che superano il 50% ma che saranno disponibili solo per poco: se avete in mente di acquistare uno degli ottimi rasoi elettrici Braun, oppure un robot aspirapolvere di iRobot, non fatevi scappare l’occasione!

Continua a leggere Per un periodo limitato, sarà possibile acquistare molti dei migliori prodotti smart per la cura della casa e la cura della persona, con sconti che superano il 50% ma che saranno disponibili solo per poco: se avete in mente di acquistare uno degli ottimi rasoi elettrici Braun, oppure un robot aspirapolvere di iRobot, non fatevi scappare l’occasione!

Fonte: Fanpage Tech