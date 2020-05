Motor Valley Fest, il futuro dell’automotive raccontato in digitale

12 May 2020 – 12:02

(foto: Ina Fassbener/AFP via Getty Images)Quale futuro aspettarsi per il settore dell’auto? Le previsioni sono spesso di segno opposto, a riprova dell’incertezza dei tempi. Secondo le analisi di Bcg, ad esempio, il worst case scenario prevede un calo del 40 per cento delle vendite di nuove vetture nell’anno in corso; per gli esperti di Deloitte, sul breve-medio termine la transizione verso la mobilità elettrica subirà un rallentamento a livello produttivo, con un crollo della produzione pari a circa 11 milioni di unità (e in una fase di crisi e incertezze di reddito, pochi penseranno di acquistare vetture con prezzi ancora alti rispetto alla media di mercato). Ma c’è anche chi scommette su una nuova centralità dell’auto, un mezzo in grado di garantire più serenità e autonomia rispetto ai mezzi pubblici in un’era di distanziamento.

Il futuro del settore è anche al centro del Motor Valley Fest, il convegno che raduna l’industria automobilistica italiana e gli esperti di settore, per analizzare i trend tecnologici e di mercato e scoprire cosa c’è all’orizzonte. L’evento è di casa in Emilia Romagna: nella valle dei motori appunto, terra di autodromi e costruttori che hanno scritto la storia, ma naturalmente gli appuntamenti in calendario a partire dal 14 maggio saranno trasmessi online. L’apertura sarà dedicata agli scenari della mobilità dopo l’impatto del Covid-19, con un forte focus sulle prospettive per la filiera europea, considerando anche il peso specifico di quella locale. Alla tavola rotonda che segue il keynote speech di apertura, siederanno gli amministratori delegati di Ducati, Lamborghini, Dallara; il presidente esecutivo di Maserati, Harald Wester; il direttore commerciale e marketing di Ferrari, Enrico Galliera; e Horacio Pagani, fondatore e capo designer di Pagani Automobili.

Nelle successive tavole rotonde, si parlerà di open innovation e financing; delle priorità della filiera italiana e del bisogno di sostegno; di elettrico (con annessi problemi di infrastruttura) e di shared mobility; di vetture autonome; di design e di nuove tecnologie per la pista (a quest’ultimo evento partecipa anche Mattia Binotto, alla guida della scuderia Ferrari, l’uomo che custodisce i sogni di un ritorno al titolo piloti per la casa di Maranello).

E ci sarà spazio di discussione anche per la sicurezza stradale e le strategia delle aziende e delle istituzioni per intercettare i fabbisogni professionali del futuro; non sono solo le vetture a vivere un’epoca di cambiamento ma anche i servizi del settore, dalle assicurazioni all’assistenza, e nuove professionalità emergono.

Non può mancare l’attenzione, parlando di evoluzioni in atto nel comparto e delle relative chance occupazionali, anche ai veicoli industriali. Come sottolineato recentemente da Unrae, nel settore dei veicoli pesanti i problemi in Italia non mancano, come dimostrano i dati sulle immatricolazioni degli ultimi anni e l’età del parco veicoli (definito “il più vecchio d’Europa con anzianità media di 13,6 anni”). Un talk, quello un programma il 15 maggio dal titolo Meccatronico cercasi, che i più giovani farebbero bene a seguire, pensando a quei fabbisogni occupazionali della filiera meccatronica-robotica che, secondo stime che guardano al 2023, si basano su numeri importanti.

Se l’Emilia è terra di brand consolidati, non mancano anche le startup, a cui è dedicato il format Innovation & Talents, con la partecipazione anche di atenei e aziende; nella giornata di domenica diciasette maggio verranno annunciati, sempre in diretta streaming, i progetti che accederanno alla alla piattaforma di spinta al business di UniCredit Start Lab, quelli dunque che usciranno vincitori dal doppio round di pitch nel quale le idee vengono presentate alle aziende.

