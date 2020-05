Lg V60 ThinQ 5G, la cover doppio schermo è in regalo

12 May 2020 – 11:57

(Foto: Lg)Il top di gamma Lg V60 ThinQ 5G è pronto per debuttare sul mercato italiano come nuova proposta in grado di connettersi alle reti di nuova generazione. Sarà ordinabile nei prossimi giorni sul sito ufficiale del brand coreano con una promozione speciale che coinvolge la speciale cover che raddoppia lo schermo.

Presentato ufficialmente lo scorso fine febbraio, nel periodo del Mwc 2020 poi cancellato, l’ammiraglia di Lg si basa su diversi punti forti come non soltanto il 5g, ma anche la registrazione video 8k attraverso il sistema multicamera posteriore e il chip Snapdragon 865 che muove il sistema. Più che apprezzabile la presenza del jack da 3,5 mm per collegare periferiche audio, ormai una rarità.

Si conosce già tutto sull’hardware con il display p-oled a risoluzione 2460×1080 pixel ossia full hd+ con generosa diagonale da 6,8 pollici e una frequenza però soltanto di 60 Hz (la metà rispetto a rivali come Samsung Galaxy S20 oppure OnePlus 8). Il processore è octa core a 2,84 GHz con gpu Adreno 650, 8 gb di ram e memoria da 128 gb a 256 gb espandibile via microsd fino a 2 tb.

La batteria è capiente, da 5000 mAh e c’è il modulo wifi 6 mentre il compartimento fotografico include sensore principale da 1/1.7 pollici da 64 megapixel e apertura f/1,8 che crea immagini da 16 megapixel col pixel binning, secondaria da 13 megapixel ultrawide da 117 gradi e terzo sensore ToF, con la selfie camera da 10 megapixel (f/1.9) sul fronte. Come anticipato, si possono girare video fino all’8k di risoluzione e con gestione completa dei controlli manuali con il compartimento audio con quattro microfoni e 32-bit hi-fi dac.

Si potrà acquistare Lg V60 ThinQ 5g sul sito ufficiale per un prezzo di 999,90 euro con in omaggio la cover Dual Screen del valore di 199,90 euro. Una soluzione già vista su G8x con uno schermo identico a quello dello smartphone, con tanto di notch, ma niente batteria extra.

