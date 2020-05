La ripresa smart: ripartire con intelligenza

12 May 2020 – 10:30

Le ditte individuali, artigianali e le piccole imprese sono il tessuto che tiene vivo il nostro sistema economico. Il lockdown per molti non è stato semplice e, in questa fase, la concentrazione è tutta nel ripensare alla riapertura – cercando di trovare le soluzioni più vantaggiose.Continua a leggere



Le ditte individuali, artigianali e le piccole imprese sono il tessuto che tiene vivo il nostro sistema economico. Il lockdown per molti non è stato semplice e, in questa fase, la concentrazione è tutta nel ripensare alla riapertura – cercando di trovare le soluzioni più vantaggiose.

Continua a leggere Le ditte individuali, artigianali e le piccole imprese sono il tessuto che tiene vivo il nostro sistema economico. Il lockdown per molti non è stato semplice e, in questa fase, la concentrazione è tutta nel ripensare alla riapertura – cercando di trovare le soluzioni più vantaggiose.

Fonte: Fanpage Tech