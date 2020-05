Anche WhastApp web studia un sistema di videochiamate

12 May 2020 – 15:15

Messenger Room consentirà videochiamate senza limiti di tempo per un massimo di 50 partecipanti (Immagine: Facebook)WhatsApp Web potrebbe presto consentire agli utenti di effettuare videochiamate con un massimo di 50 partecipanti sfruttando un collegamento con Messenger Rooms. La novità non è ancora operativa perché in fase di sviluppo ma, come scoperto dagli esperti di WaBetaInfo, con l’aggiornamento alla versione 2.2019.6 WhatsApp Web potrebbe integrare una scorciatoia per raggiungere velocemente il servizio di videochat di gruppo appena lanciato da Facebook.

📝 WhatsApp Web 2.2019.6: what's new? The web update brings new hidden tracks about Messenger Rooms Shortcuts, currently under development!https://t.co/NhEVaQukEA NOTE: The feature isn't available yet and it will be released in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 8, 2020

Come aveva preannunciato Mark Zuckerberg a marzo 2019, l’obiettivo della società è quello di creare una rete “cross-social” consentendo agli utenti “l’invio di messaggi ai contatti utilizzando uno qualsiasi dei nostri servizi e quindi di estendere l’interoperabilità anche agli sms”.

Da WhatsApp Web l’utente potrà sfruttare la nuova funzionalità per avviare, direttamente dalla piattaforma di messaggistica, una stanza privata usando il servizio di Messenger Room. Così facendo potrà condividere link, informazioni o avviare una videochiamata senza limiti di tempo e con un massimo di 50 partecipanti.

Con questo stratagemma WhatsApp potrebbe far salire ulteriormente il numero massimo di partecipanti ospitati nelle videochiamate. La piattaforma di messaggistica istantanea può attualmente ospitare una videochiamata con un massimo di 8 partecipanti ma, sfruttando il collegamento tra WhatsApp Web e Messenger Room questo numero aumenterà ancora.

A quanto si sa finora, il servizio verrebbe implementato dapprima su WhatsApp Web e in un secondo momento sui dispositivi iOS e Android. Questa nuova funzionalità andrà a colmare una lacuna che nell’applicazione di messaggistica per desktop è stata notata in questo periodo di crisi: l’impossibilità di effettuare videochiamate.

Zoom, il leader tra i servizi per le videochiamate in questo momento, inizia a sentire sempre di più il fiato sul collo di Facebook e Google. Le sue società stanno infatti raccogliendo sempre più utenti sui loro servizi di videocoferenza garantendo più sicurezza e, come in questo caso, la possibilità di sfruttare più piattaforme di messaggistica per accedere al servizio.

