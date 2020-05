50 sfumature di odio contro Silvia, il nuovo bestseller morboso e nazionalista per le nostre pance

12 May 2020 – 12:15

Il presagio c’era già, ma nelle ultime 48 ore abbiamo avuto la conferma che quel “ne usciremo migliori” ripetuto ossessivamente come un jingle pubblicitario di successo erano soltanto parole al vento. La liberazione di Silvia Romano, o meglio, la reazione vergognosa al suo rilascio avuta da migliaia di italiani, ci ha riportato a quel contesto di rabbia e rancore collettivo già sperimentato in passato con, per esempio, Carola Rakete, Laura Boldrini o Greta e Vanessa. Da un paio di mesi sembrava che le cose stessero cambiando, l’odio popolare si era un po’ assopito nell’emergenza Covid-19. Oggi sappiamo invece che tutto è come prima, forse peggio.

Silvia Romano è riuscita a catalizzare su di sé tutte le sfumature di odio immaginabili. Ci è riuscita non per una colpa personale, ma semplicemente per essere stata se stessa, per aver scelto della sua vita senza chiedere il consenso alla gente. La colpa principale, il peccato originale imputato dagli editoriali usciti al momento del suo rapimento e ripetuto ancora oggi dal popolo dei social, è il presunto spirito da crocerossina che l’ha portata in Kenya ad aiutare i bambini in difficoltà. Altruista sì, ma non inteso come valore, bensì come smania, con il volontariato derubricato a una sorta di erasmus party da mettere nel proprio bagaglio di vita. Gli ambasciatori dell’aiutiamoli a casa loro d’improvviso si sono coalizzati contro chi effettivamente è andata ad aiutarli a casa loro, mettendo per un attimo nel cassetto dei luoghi comuni questo mantra per pescarne un altro più adatto alla situazione, quel se l’è andata a cercare tornato utile anche in altre situazioni, quando c’era per esempio da commentare lo stupro subito in discoteca dalla ragazza in minigonna di turno.

Sovranismo e sessismo si sono da subito fusi, rivelando quale fosse il vero problema di Silvia Romano: il fatto che si chiamasse Silvia e non Silvio. In effetti a monte del problema c’è sempre stata una questione di genere. Lo stupore generale che nel ventunesimo secolo esistono donne che liberamente inseguono le proprie passioni e che se vogliono andare in zone di crisi a fare del bene lo fanno, invece di stare a casa a esercitarsi nella vita familiare come vorrebbe la mentalità medievale in cui siamo immersi. Ma anche i commenti pornografici dei primi tempi su come se la stesse spassando con i sequestratori neri, gli stessi già letti ripetutamente su Laura Boldrini o Carola Rakete. E poi il polverone per il suo abito islamico al ritorno, che è diventato anche uno dei punti su cui è montata la polemica del riscatto, pagato per una ragazza definita “ingrata”. Nulla di tutto questo si è sentito per esempio nel marzo scorso quando è stato liberato Luca Tacchetto, l’italiano rapito in Mali nel 2018. Eppure si trovava in un’area pericolosa, come Silvia Romano (e da turista). Per liberarlo è stato pagato un riscatto, come per Silvia Romano. Si è convertito alla religione islamica, come Silvia Romano. Solo che era maschio.

Nel caso della ragazza milanese si sono incrociati e sovrapposti diversi tipi di odio e luoghi comuni: un odio generazionale, un odio sessista, un odio sovranista. Chi non è stato in grado di accettare l’autodeterminazione e la libertà di una donna, chi si è focalizzato sulla sua giovane età, chi è ossessionato dal dogma del prima gli italiani e non può accettare che una connazionale vada a fare del bene altrove quando potrebbe farlo all’interno dei confini nazionali. Si è arrivati comicamente a fare polemica anche sulla sua fede calcistica, con la messa in circolazione di una sua foto a San Siro con sciarpa interista.

Il popolo rabbioso ha fatto di Silvia Romano un simbolo di anti-italianità, di ingratitudine, un modello negativo. Si è appigliato a qualsiasi cosa pur di poter alimentare questa narrazione. E la sua storia ha messo in mostra la pochezza dei tempi in cui viviamo, i luoghi comuni su cui si fondano le credenze di molte persone, la falsità di tutti quei discorsi patinati sul mondo migliore che ci apprestiamo a vivere. Oggi una ragazza di 24 anni, che viene da un anno e mezzo di rapimento, rischia di finire sotto scorta per le minacce ricevute. Non in Somalia, ma nel suo stesso paese, l’Italia. Finito un lungo periodo di detenzione, per Silvia Romano ne inizia un altro, ostaggio della violenza verbale dei suoi connazionali. Ecco come ne stiamo uscendo migliori.

The post 50 sfumature di odio contro Silvia, il nuovo bestseller morboso e nazionalista per le nostre pance appeared first on Wired.

Fonte: Wired