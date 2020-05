Su Facebook e Instagram arrivano buoni regalo e food delivery

11 May 2020 – 18:01

Facebook permetterà l’acquisto di Buoni Regalo e Gift Card nelle pagine delle imprese locali (fonte: Facebook)Sbarcano anche in Italia nuove funzionalità di Facebook e Instagram per sostenere le piccole e medie imprese (pmi) nella fase due dell’emergenza covid-19.

Acquisti sui social network

Uno dei primi strumenti che Menlo Park mette a disposizione delle piccole e medie imprese è la possibilità di far accedere gli utenti a dei buoni regalo dei commercianti nelle loro città. Attraverso la funzione “supporta le imprese locali” sarà quindi possibile acquistare dei buoni regalo convertibili in merce al momento dell’apertura fisica del negozio.

Instagram permetterà di ordinare il cibo direttamente dalle Storie (fonte: Facebook)Una nuova funzione raggiunge anche le Storie di Instagram dove gli imprenditori della ristorazione potranno inserire un nuovo pulsante che consentirà agli utenti di ordinare del cibo direttamente dal social network. Il profilo del ristorante potrà creare una storia che ritrarrà un piatto e l’utente, cliccando sul pulsante Ordina Cibo, potrà acquistare le pietanze e farsele consegnare d’asporto tramite Deliveroo e UberEats.

Più visibilità sul social network

Siccome Menlo Park vuole fornire il proprio aiuto alle pmi fornendo le sue piattaforme social come se fossero una grande piazza virtuale, darà maggiore visibilità ai piccoli imprenditori.

Su Facebook ci sarà uno spazio interamente dedicato alle imprese locali (fonte:Facebook)Pertanto, su Facebook, i post delle aziende locali verranno raggruppati in un unico spazio dedicato interamente alle loro attività. Da un messaggio in cima al proprio newsfeed le persone verranno indirizzate ad una raccolta dei post delle aziende locali. Qui avranno anche la possibilità di iscriversi alle pagine o ai gruppi e ricevere notifiche settimanali. Il tutto verrà visualizzato anche nell’hub dedicata agli aggiornamenti sull’emergenza Covid-19.

Instagram raggrupperà tutte le storie con lo Sticker Km0 per dare visibilità alle imprese sostenute dagli utenti. (fonte: Facebook)Nelle Stories di Instagram comparirà un altro sticker che avrà la funzione di supporto delle piccole imprese locali. Come già avvenuto con gli Stickers “io resto a casa” e “grazie”, tutte le stories che riporteranno il nuovo sticker “Compro a Km 0” verranno raggruppate in una storia condivisa permettendo così alle persone di vedere quali aziende stanno ricevendo il sostegno degli utenti del social network. Su Facebook invece sarà l’hashtag #CompraKm0 a raggruppare tutti i post creati per dare attenzione e supporto alle piccole imprese che stanno a cuore agli utenti.

Questi nuovi strumenti a sostegno delle piccole e medie imprese arrivano assieme al supporto, da parte di Facebook Italia, del progetto Il negozio vicino promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Questa piattaforma mette in luce tutti i piccoli esercizi commerciali del vicinato e le loro offerte, ordinandoli per tipologia, per località e per zona, offrendo all’acquirente la possibilità di contattarli facilmente per ordinare i prodotti che verranno poi consegnati a domicilio.



The post Su Facebook e Instagram arrivano buoni regalo e food delivery appeared first on Wired.

Fonte: Wired