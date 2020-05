Scatta il concorso fotografico Huawei Next Image 2020

11 Maggio 2020 – 15:03

(Foto: Huawei)Scatta la competizione fotografica Huawei Next Image 2020 dedicata a smartphone Huawei e Honor con un contest a livello nazionale e globale con una formula accattivante e nomi importanti coinvolti nel progetto che mette in palio un premio finale di fino a 10000 dollari pari a circa 9250 euro.

Per partecipare si dovrà accedere (o registrarsi) con il proprio Huawei Id sul sito ufficiale Community Gallery nella sezione “Next Image” e caricare fino a 30 foto.

Sono cinque le categorie di selezione delle immgini. Tre abbracciano una specifica capacità delle fotocamere montate sugli smartphone moderni con lo scatto notturno, il ritratto oppure lo scatto a distanza (con tele, grandangolo ma anche macro). Le altre due categorie sono più legate allo storytelling con “Salve, vita!” per raccontare emozioni o ispirazioni quotidiane e “Storyboard” con da 3 a 9 istantanee per rappresentare una storia o un sentimento, ma anche cambiamenti o tendenze.

Gli utenti italiani che possiedono uno smartphone marchiato Huawei o Honor possono partecipare al concorso globale e anche a quello esclusivo per il nostro territorio.

Huawei Next Community

Partendo proprio da quest’ultimo, chiamato Huawei Next Community, ci saranno due vincitori ogni due settimane.

Le date:

– Ritratti dal 7 al 18 maggio con annuncio vincitori il 22 maggio

– Scatti a distanza dal 7 al 1 giugno con annuncio vincitori il 5 giugno

– Salve, vita! dal 7 al 15 giugno con annuncio vincitori il 19 giugno

– Storyboard dal 7 al 29 giugno con annuncio vincitori il 3 luglio

– Scatti Notturni dal 7 al 13 luglio con annuncio vincitori il 17 luglio

Ogni vincitore riceverà un Huawei P40 Pro, un voucher Photosì dal valore di 100 euro, un voucher Tonki dal valore di 100 euro e possibilità di vedere i propri scatti inseriti su Huawei Temi, essere ripostato dagli account ufficiali Huawei Italia e alcuni Top Influncers oltre che possibilità anche di partecipare a live con Huawei e i nostri Top Influencers e vedere i propri scatti esposti nelle principali catene di elettronica di consumo.

Next-Image Awards Huawei Community Sub-Arena

Il concorso Next-Image Awards Huawei Community Sub-Arena internazionale premia le top 3 foto con 10000 dollari, un Huawei P40 Pro e il certificato Huawei Next-Image 2020, mentre le top 18 delle varie categorie riceveranno 1000 dollari (925 euro circa) e un Huawei P40 Pro e certificato Huawei Next-Image 2020.

Ci saranno poi 50 finalisti che vinceranno Huawei P40 e riceveranno il certificato e cinque menzioni d’onore con Huawei P40 Pro e certificato. Si ha tempo dal 7 maggio al 26 luglio con l’annuncio il 30 luglio prossimo.

In Italia ci saranno capisquadra d’eccezione per ogni categoria come Mariano Di Vaio (Storyboard), Giulia De Lellis (Ritratti), Andrea Damante (Scatti notturni), Beatrice Valli (Salve,vita!), Marco Fantini (Scatti a distanza). Saranno protagonisti di interviste e contenuti speciali che verranno pubblicati sulla Community Huawei con Rudy Zerbi come presentatore d’eccezione.

Sempre sulla Community Huawei si potranno seguire masterclass digitali con i consigli di un fotografo internazionale come Stefano Guindani. La giuria che selezionerà gli scatti è composta da celebri professionisti come Steve McCurry, Elizaveta Porodina, Reuben Krabbe e Karolina Henke.

Qui la pagina ufficiale del concorso.

Fonte: Wired