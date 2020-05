Le scimmie brasiliane alla conquista dell’Alto da Boa Vista

11 Maggio 2020 – 15:03

Alto da Boa Vista è un quartiere della Zona Nord di Rio de Janeiro celebre per la visuale sulla metropoli brasiliana. Da questo luogo privilegiato non solo si gode di una panoramica mozzafiato che abbraccia gran parte della città, ma anche il Cristo Redentore che domina l’area appare maestoso sulle pendici del Corcovado.

Una meta turistica frequentatissima, che in queste settimane di restrizioni dovute al lockdown ha visto diminuire notevolmente l’afflusso di avventori, permettendo alle tante scimmie che abitano le foreste di rimpossessarsi di questi luoghi, come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery. Ancora una volta, fuori da ogni retorica, si assiste a un avanzamento del mondo animale negli spazi lasciati liberi dall’uomo in questi strani mesi di ritiro per il contenimento del virus.

