Finalmente il teaser trailer di Snowpiercer, la serie di Bong Joon-ho che aspettavamo

11 Maggio 2020 – 18:03

Immaginate un mondo in cui le temperature sono talmente basse che la vita umana non è possibile, se non a bordo di un treno formato da mille carrozze: è il contesto di Snowpiercer, la serie distopica tratta dal film omonimo del 2013 di Bong Joon-ho (recente premio Oscar per Parasite), a sua volta basata sulla graphic novel Le Transperceneige di Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette. Quest’ultima versione attua una specie di reboot rispetto alla pellicola e lancia in queste ore un teaser trailer che ne annuncia l’arrivo su Netflix, dopo una travagliata storia produttiva: in progetto da tre anni, il titolo era rimasto bloccato fino al maggio 2019, passando dal canale americano Tnt a Tbs, e poi viceversa. Farà finalmente il suo debutto negli Stati Uniti il 17 maggio, per arrivare da noi il 25 maggio.

La vicenda di svolge appunto in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. Al suo interno, però, sopravvive una rigida divisione di classe, fra i viaggiatori più ricchi e quelli invece ridotti in stato di semi schiavitù e costretti ai lavori manuali. Fra loro c’è Melanie Cavill (l’attrice premio Oscar Jennifer Connelly), ovvero la voce degli annunci del convoglio che, pur privilegiata, trova affascinante il mondo dei diseredati, a cui appartiene Layton Well (Daveed Diggs), un solitario pensatore che viene coinvolto suo malgrado in una rivolta che potrebbe mettere fine alla corsa stessa del treno.

Nel cast di Snowpiercer, prodotto dallo stesso Joon-ho, troviamo anche Alison Wright, Mickey Sumner, Katie McGuinness, Susan Park, Lena Hall, Annalise Basso e Sam Otto. La prima stagione è trasmessa in streaming in Italia appunto dal 25 maggio con due episodi alla settimana, per un totale di dieci, mentre ne è già stata ordinata ufficialmente una seconda.

