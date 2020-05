50 case incredibili per davvero

11 Maggio 2020 – 9:03

Futuristiche come navicelle spaziali, a forma di scarpa, di lecca-lecca oppure di beagle. O, ancora, strettissime (che nemmeno il più piccolo dei bagni), con lo scivolo per passare da un piano all’altro, ricavate da una torretta di avvistamento. Abbiamo selezionato 50 case incredibili per davvero, bizzarre e fuori dagli schemi, in cui architettura e genialità vanno a braccetto.

Alcune possono essere affittate per le vacanze, magari non proprio quest’anno, ma si spera nel futuro. Molte portano la firma di designer visionari, che non si sono fermati nemmeno di fronte alla forza di gravità. Del resto, Le Corbusier insegnava: “L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi”. Sfogliate la gallery: quale di queste abitazioni vi suscita emozione? E in quale potreste anche scegliere di vivere?

