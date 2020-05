Il Copasir vuole dire la sua sulla app di contact tracing

9 Maggio 2020 – 9:02

App per il contact tracing contro il coronavirus (Getty Images)La data cerchiata in rosso sul calendario è mercoledì 13 maggio. Entro quel giorno il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) conta di licenziare il suo parere sul progetto di Immuni, l’app scelta dal governo italiano per raccogliere dati utili a fare contact tracing dei contagi da coronavirus. E, a quanto risulta a Wired, non sarà una relazione esente da critiche e rilievi al governo. Dopo aver ascoltato il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, i vertici dei servizi segreti e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, il comitato sta acquisendo in queste ore altra documentazione prima di chiudere il rapporto a valle del ciclo di audizioni.

Il Copasir chiede più chiarezza sul processo che ha portato alla scelta di Immuni. Il gruppo incaricato di valutare i 319 progetti di app di contact tracing giunti al ministero dell’Innovazione, il numero 6 della task force di 74 esperti, aveva suggerito di procedere in parallelo con il test di due programmi (quello di Immuni, proposto dalla società milanese Bending Spoons, e CovidApp, frutto del lavoro di sviluppatori indipendenti) di modo che, se uno non avesse centrato gli obiettivi, il governo avrebbe avuto un piano B pronto all’uso. Sappiamo che, alla fine, la politica ha fatto una scelta diversa. Basandosi, tra le altre cose, sul fatto che Immuni risultava “essere a uno stadio più avanzato”, la preferenza è andata a un’app sola, come ha rimarcato il ministro Pisano in una lettera a Il Foglio.

Il comitato spinge per un piano ben definito sull’intero impianto di gestione della fase 2, dai test agli studi epidemiologici, di cui la app è solo un tassello, e sul ruolo di Apple e Google, che il 10 aprile hanno siglato un patto per superare gli ostacoli di comunicazione via bluetooth tra i dispositivi delle due scuderie e che, in pratica, danno ormai le carte al tavolo di sviluppo delle app di contact tracing.

Ultimo punto: il ruolo di Bending Spoons. La società milanese, divenuta uno degli sviluppatori di app di maggior successo al mondo, ha siglato il 16 aprile con il commissario Arcuri un contratto di cessione gratuita del codice sorgente di Immuni. Ma a che punto della partita uscirà di scena? E se serviranno upgrade della app o interventi sulla sicurezza informatica, chi se ne occuperà? Un tema su cui il governo, a quanto risulta a Wired, non ha ancora preso una decisione definitiva. E su cui il Copasir sollecita una risposta.

Il progetto di Immuni

Nel frattempo, il progetto iniziale della cordata guidata da Bending Spoons, che si presentava al bando di aprile con la consulenza del Centro medico Santagostino (rete di poliambulatori specializzati in digitalizzazione), Jakala (società di marketing digitale) e la sua partecipata Geouniq più Arago, gruppo tedesco attivo nel campo dell’intelligenza artificiale e della business automation, ha subito aggiustamenti in corsa.

La prima a lasciare la partita è stata Geouniq, specializzata nella geolocalizzazione e quindi non più necessaria, dal momento che è stato escluso l’uso del gps, come ricostruiscono a Wired alcune fonti. Poi il Centro medico Santagostino, di cui non si conosce il ruolo che potrebbe avere in futuro, ma la cui presenza sarebbe stata ridimensionata dall’entrata ufficiale del ministero della Salute, investito del ruolo di titolare del trattamento dei dati, spiegano le stesse.

Il ruolo di Arago

Infine, l’azienda tedesca Arago, fondata dall’imprenditore e patron del consorzio Pepp-Pt, Chris Boos. “Contattammo Hans-Christian Boos di Arago e Pepp-Pt durante la seconda metà di marzo, poco dopo aver iniziato a lavorare a Immuni, ma non c’era mai stato alcun contatto né con lui né con Arago prima di quel momento”, ricostruisce a Wired l’amministratore delegato di Bending Spoons, Luca Ferrari. “Stavamo infatti studiando le idee per il tracciamento di prossimità che stavano emergendo a livello internazionale e Pepp-Pt ci sembrò molto valida. Decidemmo quindi di unirci al consorzio, che peraltro aveva già coinvolto diverse società e istituti di ricerca prestigiosi”.

L’idea era di mettere a fattore comune competenze e proposte dei vari partecipanti per progettare alcune componenti delle app di tracciamento: un’esperienza che “si è rivelata utile e che ha permesso a noi come agli altri partecipanti di sviluppare una comprensione più sofisticata del problema e delle possibili soluzioni”, dice Ferrari.

Fin dall’annuncio pubblico della sua nascita, avvenuto il primo aprile, Pepp-Pt era diventato il principale think thank per la definizione delle tecnologie di tracciamento tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tuttavia, come emerge dalle carte del gruppo 8 della task force, mentre il consorzio stabiliva lo standard europeo del tracciamento, Bending Spoons partecipava al bando pubblico per il quale quello standard era considerato determinante.

“Non abbiamo mai lavorato in questo campo specifico in precedenza”, spiega Ferrari: “Le competenze che portiamo al progetto sono nello sviluppo di app pluripremiate e scaricate e usate da centinaia di milioni di utenti nel mondo, con un focus sul design di esperienze utente intuitive e sullo sviluppo di software robusto e scalabile siamo tra le prime società al mondo nel settore”.

A questo doveva servire Arago, che avrebbe dovuto fornire “una componente che gestiva la comunicazione bluetooth sui dispositivi Android”. Ma la collaborazione è stata definitivamente terminata, chiarisce l’ad dell’azienda, “non appena il governo ha deciso di integrare in Immuni le nuove tecnologie per il tracciamento di prossimità annunciate da Apple e Google”.

“L’uso di queste avrebbe permesso di superare alcune limitazioni tecniche (specialmente su dispositivi iOS) e di fornire agli italiani un prodotto nel complesso più affidabile ed efficace. Come è risaputo, le suddette nuove tecnologie sono incompatibili con gli standard Pepp-Pt, che erano stati pensati quando queste non esistevano ancora e non ne avevano quindi potuto tenere conto e trarre vantaggio. Ne consegue che adottarle ci ha richiesto di riscrivere le parti di codice che seguivano gli standard del consorzio, del quale a quel punto non aveva ovviamente più senso far parte. Dato che con Arago non c’era mai stata una collaborazione se non nel contesto del consorzio, uscire dal consorzio coincise con la fine della nostra collaborazione con Arago”, conclude Ferrari.

Le conseguenze sul business

L’aggiudicazione del progetto ha avuto conseguenze sul business della società, partecipata, tra gli altri, da H14 (la holding di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi), Nuo Capital (di una famiglia di Hong Kong) e Startip, che ha alle spalle il fondo Tamburi investment partners. “È da metà marzo che dai 20 ai 40 spooner (come si chiamano tra loro i dipendenti dell’azienda, ndr) lavorano al progetto, una percentuale tutt’altro che trascurabile dei 150 che compongono l’organico di Bending Spoons nel suo complesso”, spiega Ferrari: “Abbiamo posticipato progetti importanti e quelli che continuiamo a portare avanti sono supportati da team che lavorano a ranghi ridotti”. Ferrari sottolinea che “c’è poi anche un impatto negativo a livello emotivo, perché essere associati a Immuni ha finito per renderci bersaglio di critiche di ogni genere”, ma, aggiunge, “ci faremo il callo e comunque non molliamo, ci siamo impegnati a supportare Immuni fino a quando sarà necessario e così faremo. Sentiamo un dovere morale in questo senso”.

Bruxelles sforna i suoi standard

Nel frattempo, si muove anche la Commissione europea. A quanto risulta a Wired, lunedì 11 maggio i ministri della Salute dei 27 Stati dell’Unione si riuniranno per valutare le linee guida predisposte da Bruxelles sull’interoperabilità delle app, ossia sugli standard comuni utili allo scambio di dati tra autorità sanitarie. Condizione necessaria per riaprire le frontiere: se un cittadino francese risultasse positivo al test dopo essere stato in Spagna, le piattaforme dei due paesi devono poter dialogare per ricostruire la catena dei contatti. Anche gli standard tecnici potrebbero essere rilasciati a stretto giro, mentre si avvicina la scadenza di metà maggio, quando Apple e Google contano di rilasciare la loro interfaccia.

