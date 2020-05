Elon Musk vale 39 miliardi di dollari, ma non ha contanti e deve chiedere prestiti

9 Maggio 2020 – 14:27

È il paradosso che coinvolge da ormai diverso tempo il fondatore e CEO di Tesla: tutto il suo valore è costituito dalle azioni delle sue aziende, che non può liquidare per non rischiare di perdere il controllo delle sue realtà. Così i 39 miliardi figurano solamente sulla carta.



