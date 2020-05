Workin’ Moms continua a raccontare (bene) le imperfezioni della genitorialità

8 Maggio 2020 – 15:02

Si scrive Workin’ Moms, si legge una delle serie televisive più ironiche, politicamente scorrette, divertenti, antidiscriminatorie e intelligenti di Netflix, al pari – se non meglio – della pluripremiata Fleabag di Amazon Prime Video. Fresca di quarta stagione, la sua ideatrice, protagonista, produttrice, sceneggiatrice tuttofare Catherine Reitman torna a raccontare il suo universo fatto di donne e uomini in crescita, più in difficoltà dei loro figli. Chi finora l’ha snobbata pensando si trattasse di una serie dedicata a un pubblico esclusivamente femminile, dato il titolo e la protagonista, si sbaglia di grosso. Non c’è alcun privilegio di genere nella narrazione dei personaggi, classificati forse al massimo per una scala crescente di goffaggini, ambizioni, vulnerabilità e fallibilità.

Nelle prime stagioni il tema centrale era l’enorme differenza che apporta la nascita di un figlio nella carriera di un o una professionista, la difficoltà di ricalibrare da capo priorità e abitudini, l’abilità da equilibrista tutta da imparare nel tenere insieme tutto, lavoro, vita privata, passioni e interessi personali. Arrivati al quarto capitolo ormai conosciamo e siamo affezionati a tutti i personaggi: la Kate Foster (Catherine Reitman) è una donna in carriera che ha saputo ricostruirsi da zero, dopo una serie di clamorosi errori e altrettanto importanti riparazioni. Non ha mai imparato ad essere una mamma impeccabile, e ne darà prova anche in questa stagione. Ann (Dani Kind) è sempre alle prese con una figlia adolescente di complicata gestione, che dopo essere stata sorpresa con un’arma in mano questa volta viene bullizzata dagli amici.

I rispettivi mariti, Nathan (Philip Sternberg) e Lionel (Ryan Belleville), hanno le loro preoccupazioni: il primo, due genitori anziani in banca rotta, il secondo un licenziamento inatteso. Nel frattempo la scaltra Jenny (Jessalyn Wanlim) fa carriera a discapito del padre di sua figlia (il bravissimo Dennis Andres nel ruolo di Ian, che molti hanno aggettivato come il “mammo” della serie, sbagliato: è semplicemente un padre che sa e vuole prendersi cura della figlia). Non mancano all’appello le intrepidi Frankie (Juno Ruddell) e Val (Sarah McVie), alle prese una con la nascita di un bebé dal volto picassiano, l’altra con i figli ex bulli.

La forza della serie la fanno una serie di fattori. Certo la qualità del cast, certo una regia di indubbio livello, ma anche e soprattutto una sceneggiatura che sin dalla prima puntata non abbassa mai il livello di arguzia, scorrettezza, puntualità nel bacchettare questo o quel pensiero benpensante che va per la maggiore. Anticonvenzionale, allergica a etichette e perbenismi, Workin’ Moms è una serie nata per raccontare i problemi legati alla genitorialità che tuttavia finora è stata in grado di affrontare come poche altre, senza retorica e con grande irriverenza, temi di interesse universale come sessismo sul lavoro, discriminazioni di genere, razziali e religiose, bullismo, divario salariale, tossicodipendenza, aborto, fecondazione eterologa, ma anche l’importanza della condivisione.

Nessun personaggio di Workin’ Moms sarebbe lo stesso senza due componenti fondamentali della propria vita: il proprio lavoro e le relazioni, di qualunque genere esse siano.

The post Workin’ Moms continua a raccontare (bene) le imperfezioni della genitorialità appeared first on Wired.

Fonte: Wired