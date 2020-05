Prendetevi 3 minuti per guardare il corto di Spike Lee su New York svuotata dal coronavirus

8 May 2020 – 17:46

Spike Lee ha lanciato un cortometraggio inedito intitolato New York, New York. Sulle note dell’omonima canzone di Frank Sinatra, il breve film è una successione di luoghi fra i più rappresentativi della metropoli, ma deserti e svuotati da questi giorni di pandemia. Strade, stazioni della metropolitana, parchi pubblici, per non parlare dei teatri di Broadway, dello Yankee Stadium o di Wall Street danno un ritratto straniante di una città divenuta nell’immaginario il simbolo di una vita brulicante e inarrestabile. A queste immagini si alternano quelle degli operatori sanitari impegnati in prima linea a combattere il coronavirus.

Il video vuole essere una dichiarazione d’amore alla metropoli e un tributo accorato a tutte le persone che si stanno battendo per limitare le conseguenze del contagio: “È doloroso vedere che in quei luoghi non c’è nessuno”, ha dichiarato il regista intervistato alla Cnn in occasione della presentazione del cortometraggio. “Ma alla fine del film, ecco vediamo la gente di New York”. Lee ha anche sottolineato come sia grave che questo virus abbia avuto conseguenze molto più dure negli Stati Uniti (e pure altrove) sugli afroamericani, per una serie di problemi in fatto di assistenza sanitaria, educazione e ambiente, che affliggono da tempo immemore questa fascia della popolazione.

New York, New York è l’ultimo lavoro del celebre filmmaker, ma presto avremo anche una sua nuova opera, un altro “Spike Lee joint”, com’è solito definirli lui stesso: il 12 giugno, infatti, arriverà su Netflix Da 5 Bloods, scritto da Lee assieme a Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott. Quattro veterani afroamericani tornano in Vietnam alla ricerca del capo del loro battaglione, disperso in guerra (Chadwick Boseman), e di un fantomatico tesoro che avrebbe lasciato indietro. Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) si troveranno immersi in uno scontro epico fra umanità e natura, mentre i ricordi del dramma vietnamita non sembrano trovare pace.



