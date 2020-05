Perché l’omicidio di un giovane afromericano ci riguarda tutti

(foto: Sean Rayford/Getty Images)Negli Stati Uniti, e in mezzo mondo, è tornato attuale l’hashtag #blacklivesmatter perché si torna a parlare di razzismo. Ma attenzione a pensare che sia una storia lontana da noi: è tutto il contrario, ci riguarda direttamente. Cos’è successo: una radio locale ha messo online un video in cui si vedono gli eventi che hanno portato, lo scorso febbraio, alla morte di Ahmaud Arbery, giovane afroamericano di 25 anni. Arbery stava facendo jogging a Brunswick, Georgia, vicino a casa sua, quando è passato al lato di un pick-up bianco, fermo in mezzo alla strada, su cui c’erano l’ex agente di polizia Gregory McMichael (nel cassone, armato di pistola) e suo figlio Travis McMichael (appena fuori dal furgone, dalla parte del guidatore, con quello che appare come un fucile da caccia).

Il video ha l’audio ma non è possibile capire cosa i tre si sono detti in quei pochi secondi. Fatto sta che Ahmaud Arbery, il corridore giovane e disarmato, si ritrova a cercare di disarmare l’uomo col fucile che nel mentre spara tre volte (i colpi sono udibili). Ahmaud fa pochi passi in avanti come per continuare a correre quindi cade a terra senza vita. Scrive la Cnn che George Barnhill, uno dei procuratori distrettuali che si è ritirato dal caso e che ha visto il referto dell’autopsia, ha scritto in una lettera inviata alla polizia che Arbery ha riportato proprio tre ferite. Il caso, grazie al video, in questo momento è sulla bocca di tutti; Lebron James, per esempio, su Twitter si è sfogato scrivendo “ci viene data la caccia letteralmente ogni giorno e ogni ora” (il soggetto sottinteso si riferisce, ovviamente, alle persone di colore).

Stando al rapporto della polizia della contea di Glynn, trovato e pubblicato dal New York Times, l’ex agente della polizia Gregory McMichael avrebbe detto agli agenti intervenuti sul posto che pensava che Arbery “assomigliasse a una persona sospettata in una serie di recenti furti”. Una giustificazione insensata, ovviamente. Grazie al video dell’uccisione diventato virale, il caso sta ricevendo le attenzioni che merita: Lee Merritt, l’avvocato della famiglia Arbery, ha fatto una serie di dichiarazioni pubbliche, in una ha detto che “il signor Arbery non ha commesso nessun crimine e non c’era ragione per i due uomini di credere di avere il diritto di fermarlo con delle armi o di usarle per perpetrare il loro illegale tentativo di fermarlo”. “Questo è omicidio”, ha aggiunto infine.

È incredibile sentire un avvocato che rappresenta la famiglia di un giovane ucciso in quel modo fare un commento che inizia sottolineando che Arbery “non ha commesso nessun crimine”. Il victim blaming dà l’idea di quanta cautela ci voglia ancora oggi per giudicare e commentare pubblicamente atti violenti e omicidi compiuti dalle forze dell’ordine. E dà l’idea, allo stesso tempo, di quanto il razzismo insito in certi strati della nostra società occidentale sia difficile non solo da debellare, ma anche semplicemente da riconoscere. Diamo per scontato il vivere in società rispettose e giuste, ma ci sbagliamo. In Italia, solo qualche anno fa, la ministra Cécile Kyenge (la prima a essere di colore e ricoprire questo incarico nella storia della Repubblica) veniva impunemente presa di mira dai razzisti con lanci di banane, e avveniva nel bel mezzo di un evento pubblico.

Ma torniamo all’omicidio Arbery: il caso, con tutta probabilità, finirà davanti a un gran giurì della contea di Glynn, che dovrà valutare come e se procedere contro McMichael padre e figlio (ma intanto le udienze sono sospese a causa della pandemia).

L’omicidio di Arbery sta venendo descritto con parole come agguato e linciaggio, e per delle buone ragioni. Per il tipo di armi dispiegate e utilizzate, e per i tempi brevissimi in cui il tutto avviene, è di questo che stiamo parlando. C’è anche chi, proprio come Lebron James, parla di caccia all’uomo: e noi leggendo queste parole potremmo ricadere nell’errore di immaginare siano fatti da Stati Uniti, troppo diversi da quelli che succedono, o potrebbero succedere, qui in Italia. Da noi fatti simili non potrebbero accadere, giusto? Eppure sabato 3 febbraio 2018, in pieno giorno, qualcuno sparava 30 colpi di arma da fuoco su gruppi di persone di colore innocenti e succedeva a Macerata. Nel tranquillo centro Italia. E a premere il grilletto non era un nazista da carcere americano, un tipo à la Charles Manson, ma un italiano di 28 anni, Luca Traini. La verità è che molti paesi occidentali non hanno fatto un vero lavoro di revisione del proprio passato: l’Italia, per esempio, non ha fatto i conti col proprio passato colonialista e dittatoriale, e per questo non si riesce a parlare di terrorismo di estrema destra o del problema del neofascismo interno alle istituzioni e alle forze dell’ordine.

Negli Stati Uniti, come in Italia, la differenza di prospettiva con cui si guardano le persone di etnia non bianca è un problema vecchio e ormai cementificato, che non viene affrontato perché non viene percepito come tale (nel caso della tentata strage di Luca Traini, per esempio, molti non la misero in questi termini e parlarono di pazzia, caso isolato e così via). Così anche negli Stati Uniti, viene facilissimo per l’opinione pubblica parlare di terrorismo o torture se a commettere violenza è qualcuno percepito come straniero. Ma è quasi impossibile che accada se le violenze sono quelle dell’estrema destra o delle forze dell’ordine. Le liste di omicidi di cittadini afroamericani per motivi futili o inesistenti sono molte, il Guardian per esempio ha ideato un contatore di persone uccise dalle forze dell’ordine statunitensi, che ora è a 1093. Ma per molti rimangono liste di nomi di poca importanza, non veri omicidi ma errori fatti dalla polizia per eccesso di severità.

Per via di questo punto di vista razzista che permette di usare una doppia misura, le violenze non sono cessate nemmeno dopo la morte di Michael Brown a Ferguson, in Missouri: un omicidio che fece scalpore in mezzo mondo. Eppure ancora oggi, i maschi neri negli Usa rischiano di essere uccisi dalla polizia più di ogni altra categoria.

Il rischio che corriamo oggi è che la pandemia, e le conseguenti misure restrittive, peggiorino la situazione. Di recente abbiamo visto le immagini delle manifestazioni statunitensi contro la quarantena animate da decine di militanti di estrema destra armati, molti dei quali anche con fucili e armi semiautomatiche. Domanda: cosa sarebbe successo se anziché persone bianche fossero state di colore? O magari persone musulmane vestite con abiti tradizionali?

Il punto è che oggi, negli Stati Uniti come in Italia, per via del nuovo coronavirus e della quarantena coatta, la voglia di ordine e maniere forti ha potuto riacutizzarsi spinta dalla paura generalizzata. E una paura legittima come quella attuale dovuta al virus è la benzina ideale per la voglia di autoritarismo e di controllo poliziesco. Le destre estreme lavorano da decenni per costruire paure infondate e pericoli che non lo sono: oggi la paura generalizzata, quella del contagio, rischia di dare una grossa mano a questo tipo di politiche.

Per questo in Italia, negli ultimi mesi, sono tornate ad aumentare esponenzialmente le testimonianze di atti violenti, intimidatori e insensatamente repressivi da parte delle forze dell’ordine: sono stati multati immotivatamente infermieri alla fine dei loro turni, sono state accerchiate e prese a calci persone uscite di casa per buttare l’immondizia e sono state spese, altrettanto immotivatamente, ingenti somme per pattugliare le spiagge con elicotteri militari alla ricerca di innocui solitari amanti della tintarella. La Guardia di finanza ha anche pensato bene di far salire a bordo di uno dei suoi elicotteri un’inviata di Pomeriggio cinque, il programma di Barbara D’Urso, per una caccia al runner in diretta tv. La scrittrice Michela Murgia ha riportato di essere stata ripresa dalle forze dell’ordine per aver scattato una foto in pubblico. E si potrebbe andare avanti con la lista per molto tempo.

Anche il razzismo radicato negli apparati militari e nelle gerarchie delle forze dell’ordine statunitensi dovrebbe ricordarci qualcosa: la Corte europea per i diritti dell’uomo ha stabilito che alla caserma di Bolzaneto, durante il G8 di Genova del 2001, ci furono torture perpetrate da parte delle forze dell’ordine. Anche lì le violenze furono insabbiate, declassate e ignorate da larga parte della classe politica, dell’opinione pubblica e dai rappresentanti delle forze dell’ordine stesse. E sono solo alcuni esempi, forse i più famosi ma certamente non gli unici disponibili.

In occidente la convinzione che le libertà fondamentali siano ormai in cassaforte, scontate e ovvie per tutti, è tanto diffusa quanto fallace. Ogni democrazia, se vuole dirsi tale, dovrebbe invece dimostrare di non avere atteggiamenti paternalisti (come decidere chi, e non come, si può andare a trovare qualcuno durante una pandemia) o punitivi, ma collaborativi, trasparenti e funzionali per il benessere di tutti. A ricordarci che la strada è ancora lunga c’è un video, terribile, di un ragazzo innocente ucciso a fucilate negli Stati Uniti in pieno giorno. Un video che ci riguarda tutti.

