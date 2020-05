Microsoft lancia Surface Go 2 e Surface Book 3, ecco caratteristiche e prezzi

8 Maggio 2020 – 0:23

(Foto: Microsoft)Microsoft ha introdotto numerose novità aggiornando i propri listini di prodotti che spaziano dai computer 2-in-1 come Surface Go 2 e Book 3 ma anche degli accessori come le cuffie Headphones 2 e Earbuds. Arriveranno tutti in Italia e sono stati svelati i prezzi che interesseranno i nostri mercati.

Surface Go 2



Il prodotto più atteso era senza dubbio il successore della fortunata versione più semplice e economica del computer trasformabile in grado di passare da tablet performante a notebook. Anticipato da numerosi rumors, Surface Go 2 migliora rispetto alla versione dell’estate 2018 lato hardware e di funzionalità, senza variare particolarmente l’estetica. Lo schermo full hd passa da 10 a 10,5 pollici sempre di tipo PixelSense, andando a ridurre le cornici e garantendo il medesimo ingombro.

Il processore è un Intel Core m3-8100Y di ottava generazione con 8 gb ram e 128 gb di memoria interna che accelera del 64% le prestazioni rispetto al primo Surface Go. Si può anche optare per la configurazione Intel Pentium Gold 4425Y che parte da 4 gb ram e 64 gb interni. La connessione al web si poggia al modulo wi-fi 6 e c’è anche il modulo lte opzionale mentre le fotocamere sono da 5 megapixel sul fronte e 8 megapixel sul retro, si segnala anche un doppio microfono per la cattura dell’audio e non mancano sia la Surface Pen sia le varie Type Cover colorate. Completano il quadro la porta usb type-c, bluetooth 5, lettore schedine e jack 3,5 mm; la batteria dura 10 ore.

I prezzi partono da 469 euro fino agli 839 euro della versione Intel Core m3 con modulo lte dal 12 maggio, con possibilità di pre-ordinare da subito ricevendo gratis un Surface Mobile Mouse, mentre studenti e insegnanti potranno accedere a uno sconto del 10%.

Surface Book 3

(Foto: Microsoft)Si sale di livello (e di prezzo) con Book 3, anche lui del tutto simile come design al precedente, ma con un salto evolutivo lato hardware, con la batteria davvero matusalemme da 17,5 ore di autonomia. Si può scegliere tra la versione con schermo da 13,5 e quella da 15 pollici e si gode dei miglioramenti dei nuovissimi processori Intel Core di decima generazione con processo produttivo a 10nm come Core i5-1035G7 e Core i7-1065G7 oltre che delle schede grafiche Nvidia GeForce Gtx 1650, 1660 TI Max-Q e Quadro Rtx 3000.

La potenza di fuoco è garantita da fino a 32 gb di ram e 2 tb ssd per l’archiviazione con prezzi che partono da 1849 euro del 13 pollici con i5, 8 gb ram e 256 gb interni fino ai 3449 euro del modello 15 pollici con i7, 32 gb ram e 2 tb, con consegna dal 2 giugno.

Headphones 2 e Earbuds

(Foto: Microsoft)Infine, spazio agli accessori audio. Le cuffie over-ear Surface Headphones 2 mettono sul piatto tanta qualità con audio surround con cancellazione attiva del rumore e 13 livelli di controllo e batteria da 20 ore. Costano 279,99 euro, dal 12 maggio.

I modelli in-ear Surface Earbuds con comandi touch si integrano anche con Microsoft 365 fungendo da controller e sono compatibili coi vari assistenti Cortana, Siri e Assistant. C’è anche la funzione che ti legge le email in arrivo. Costano 219 euro, dal 12 maggio.

